高中以下學生疫苗假為何是3天？ 教育部這麼說

首批93.3萬劑BNT疫苗到貨，教育部今天發函給各縣市教育局和學校，指BNT應接種2劑，期間間隔28天，9月8日起到16日開放造冊，12到17歲學生，包含自學生、已跳級到大學者都符合資格。未成年學生須有家長同意才能接種，另擔憂接種副作用大，開放請疫苗假3天（含接種當日）。

教育部表示，接種疫苗對象為全國國中、高中、五專前三年及今年9月1日前滿12歲國小學生，包含特教學校、實驗教育、矯正學校及少年觀護所、境外台校、外僑學校、中正預校、大學附設七年一貫學制。

教育部說，本次接種疫苗以校園接種為原則，預計自今年9月23日起，接種順序自高中／五專起依序安排接種。衛福部已妥適規劃接種作業及流程，並訂有「COVID-19疫苗校園接種作業程序建議指引」供學校遵循，包括接種前準備與注意事項、醫師接種評估、接種疫苗後觀察、學生回家後注意事項提醒等。

教育部提到，也會請學校在學生接種疫苗後，觀察學生身體狀況，適時調整課程內容，安排靜態活動。若學生接種疫苗後有不舒服的狀況，或是自願到醫療機構接種疫苗者，可以向學校申請疫苗假，不會列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時得延長；家長如有請假照顧孩子的需求，也可申請防疫照顧假。

教育部主任秘書廖興國今天解釋，疫苗假之所以為3天，是考量年輕人施打後反映比較激烈。教育部將安排各校在周一到周五中午過後施打，施打後就安排較靜態的教學活動。目前未預估全國施打率，一切以學生和家長意願為主。在校施打不開放家長陪同，若家長擔憂，也可透過1922平台自行為孩子預約。

學生施打後可能出現暈針等反應，廖興國對此表示，教育部將與衛福部錄製相關影片，指導老師們協助學生。

教育部條列年滿12到15歲者接種後常見副作用，包括注射部位疼痛，發生頻率90.5％，以及疲倦77.5％、頭痛75.5％、肌肉痛42.2％、畏寒49.2％、關節痛20.2％、發燒24.3％；16歲以上者接種也會有副作用，發生頻率比上述略低。

商品推薦