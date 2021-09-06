教育部建議大專線上授課 符合6大規定才能採實體課

120萬名大專生將於下周起陸續開學，教育部高教司長朱俊彰今天表示，9月2日已提報大專校院開學防疫指引給指揮中心審查，最快本周出爐，預計維持6項規定才能採實體課，包括室內80人以內、維持社交距離、固定座位、按時點名、全程戴口罩和禁止飲食、教室保持通風和定期清消。

朱俊彰說，一個班級要符合上述所有規定，才能採實體課，否則建議開學後先採線上教學，教育部也建議以線上教學為主。有些學校自行研擬彈性做法，比如一個班分成單、雙號兩組學生，隔周輪流到校上課，也是可行的。

大專師生都非新冠肺炎公費疫苗優先施打對象，除教室還有宿舍等生活空間，被認為群聚風險高，很可能變成傳染破口。朱俊彰對此表示，建議各校禁止課程以外的集會活動，進出校園都要量體溫、採實聯制入校； 環境清潔消毒、餐飲、宿舍都維持過往依照衛福部規範。

有些大學主動提供快篩資源給新生和住宿生，朱俊彰說，教育部未禁止，但不可以和入學資格、就學權益掛勾；有些學校進一步呼籲教育部統一提供快篩資源，朱俊彰對此僅表示，學校要找人清消環境，教育部有費用補助。政府陸續開放民眾選打AZ，師生也可透過1922平台登記施打。

有些大專生反應線上授課成效不如實體，朱俊彰對此提到，大專的線上授課發展相當成熟，各校在教學上能做相對應的處理。

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