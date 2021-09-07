背英文單字最忌諱在「通勤車上」 東大生教輕鬆記誦另有良方

大學指考才剛放榜不久，結果一出來，難免幾家歡樂幾家愁。為了拚出好成績，許多學子可能會趁通勤搭大眾運輸工具時，背誦英文單字。但最近就有日本高材生，認為在電車或公車上並不適合背單字，以及分享記憶英文單字的訣竅。

日本東大生布施川天馬，近日在媒體「日刊SPA！」撰文，舉出著名詩人歐陽修曾經提過「三上」的概念，認為他在「馬上、枕上、廁上」時，特別感到文思泉湧，讓他很多文章都是在這三處誕生。現代人便效仿他的精神，提倡利用零碎時間用功、背誦英文單字。然而布施川認為，唯一他不推薦背單字的地方，就是「車上」。

布施川指出，要背誦英語單字時，其實需要高度的注意力。雖然也有利用邏輯推導的背法，但用的人並不多之外，也需要一定的單字基礎才能使用。既然都會碰到死背的狀況，那麼在容易分心的大眾運輸工具上，其實就不那麼適合拿來用功。

布施川比喻，就像對歷史完全沒有概念的人，但是只要沉迷於歷史劇中，也會記得誰叫什麼名字，長什麼樣，由哪個演員飾演的。這都是仰賴高度的集中力，因此想要更有效率的背單字，利用通勤時間絕非好選擇。

如果真的非得在車上用功，那就得用給自己設定期限的方式，例如「就念到進某某站之前」，靠著時間限制增加緊張感，就能在一時之間提高注意力。而這種方式不只是在通勤路上，於其他場合用功時也適用。

布施川最後分享，在字彙量達到一定程度後，就能用推導的方式背誦英文單字。例如農業的英文「agriculture」，其中「agri」就是「農業的」的意思，而「culture」則是「文化」的意思，組合起來就是泛指農業本身。布施川認為，許多英文都有這樣的規律，因此只要掌握到要領，就能夠輕鬆記住許多單字。

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