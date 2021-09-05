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本土語課程將列國高中必修課 師資哪來？各縣市傷腦筋

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
下學年度本土語文課程列國、高中必修課程，各縣市頭痛師資哪裡來？圖／聯合報系照片
下學年度本土語文課程列國、高中必修課程，各縣市頭痛師資哪裡來？圖／聯合報系照片

依據國家語言發展法規定，明年國、高中將增設本土語文課程，台中市有79所國中、50所公私立高中職，民進黨議員擔心面對龐大師資需求，教育局準備好了嗎？議員陳淑華指出，國小推本土語言這麼多年，小學生學了6年還是開不了口，甚至聽嘸。教育局長振昇將與中部大學合作培育師資、開學分班，但明年就要實施，無法一步到位。

民進黨議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤與謝明源擔心，國小推本土語教學的瓶頸會重現在中學，過去上本土語課時，部分教師放音樂、影片搪塞敷衍，有的直接拿來上其他學科，致使不少小學生上了6年本土課程，開不了口，有的爺嬤抱怨說祖孫對話還是「鴨子聽雷」。

台中市國、高中有129所，總班級數逾5000班，議員指出，明年本土語言就要納入部定課程，中學生必修。中市教育局這兩年雖舉辦理教師增能計畫，但教師兼課，本身教務已繁重，超鐘點屢見不鮮，恐怕很難餘力投入本土語言教學。

議員指出，若由通過語言認證考試、再經培訓合格「本土語言教學支援工作人員」授課，過去鐘點費偏低、巡迴支援無交通津貼、僅工作時納勞保等，教育局應設法解決待遇不佳問題，否則師資變動頻繁、教學內容難以落實勢必再重現。

教育局長楊振昇說，各校已著手盤點，中市會積極配合國教署專案。另中部大學合作培育相關師資，包括增能培訓、開學分班等，培養教師第二專長。未來教師甄試也會優先錄取。

楊振昇強調，因明就要實施，中市中學校數多，需求大，無法一步到位。但已計畫逐年達標，推動本土與手語課程。

國家語言 教育局 民進黨

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