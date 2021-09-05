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走出戶外療傷 豐珠中學為少女們尋找人生價值

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
藉由舉辦戶外課程，豐珠中學希望讓這些過去受到性剝削的小孩能夠找到人生價值。圖／新北教育局提供
藉由舉辦戶外課程，豐珠中學希望讓這些過去受到性剝削的小孩能夠找到人生價值。圖／新北教育局提供

專門收治全台受性剝削的青少年，新北市中途學校豐珠中學因學生性質特殊，課程內容也有別於一般學校，如今年進入第7年的種稻課程，在上月迎來豐收祭，學生從踏入校園的無助感，感受到自己存在的價值，並把相同精神傳承下去。

豐珠中學校長陳紅蓮說，孩子們過去不堪回首，這些過去讓她們沒有自信、沒有正確價值觀，學校就是給他們愛，喚回他們對生命的希望與熱情。

新北市在2011年把原先澳底國小豐珠分校就地整建籌設豐珠國中小，設置獨立中途學校，後因學生屬性在前年改為豐珠中學，起初為保護學生，校園都設有蛇籠避免學生逃走，但陳紅蓮認為讓孩子們敞開心胸，決定拆除這些蛇籠圍牆，改帶領學生融入當地社區、走入山林。

在豐珠中學服務7年的總務主任羅琬臻表示，因豐珠學生的特殊，反而能發展許多彈性空間，就像空白畫布般，可以設計、規畫不同的課程活動，讓學校成為有人情味的地方。

其中豐珠傳統種稻課程今年邁入第7年，上月適逢豐收祭，學校也舉辦成果發表會，除貢寮區長、當地里長與校長，甚至畢業的學姐們跟調職的教師們都返校參與。

每年提供田地給學生種植，還義務性教導學生種稻，被學生暱稱「勇伯」的蕭學勇認為，看到學生在土地上耕耘，就覺得她們是自己小孩，希望能開心長大。

學生恩典（化名）透露，一開始種稻覺得很噁心，插秧要踩到土裡又怕踩到蟲，之後慢慢覺得很療育，很驚訝自己可以如此投入在課程中；連續參加3年種稻課程的恩慈（化名）說，藉由種稻課程讓他很有成就感，可以把經驗傳承給學妹，也是第1次感覺到自己很重要。

把過去蛇籠圍牆拆掉，豐珠中學學生在跟外人交流時，也能讓原先封閉的心靈逐漸敞開。圖／新北教育局提供
把過去蛇籠圍牆拆掉，豐珠中學學生在跟外人交流時，也能讓原先封閉的心靈逐漸敞開。圖／新北教育局提供

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