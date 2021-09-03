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一路追尋專業！半路出家當上教保員 再花10年通過教檢　

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
化妝品應用管理系出身的吳佳蓉，半路出家，考上公幼教保員後，再花了10年追尋幼教專業，今年順利通過公幼教師資格考。圖/吳佳蓉提供
化妝品應用管理系出身的吳佳蓉，半路出家，考上公幼教保員後，再花了10年追尋幼教專業，今年順利通過公幼教師資格考。圖/吳佳蓉提供

十年磨一劍！化妝品應用管理系出身的吳佳蓉，大學半工半讀，因對幼教有興趣，一路披荊斬棘，考取保母證照、幼兒園園長資格證、公幼教保員，到進修部念幼兒保育科、北大社會學念碩士，再到明新科大念幼教專班，近期順利通過公幼教師資格考，從教保員到通過教檢前後歷經10年，她證明了自己一直「走在往專業邁進的路上！」

吳佳蓉雖可稱半路出師，但這一路上擁有的證書、證照、頭銜都不容易，她大學畢業後先到安親班工作，之後考取保母證照，進到幼兒園工作，又在民國100年考上公立教保員，而促使她拚命進化的初心很單純，她笑說「不求作育英才，但求不誤人子弟。」

原本可以停在教保員就好，但念了北大社會所的吳佳蓉，有感於工作場所內的階級差異，開始想「向上」流動，於是她先後到南亞技術學院進修部幼兒保育系、明新科大幼教專班念書，修習幼教師資教育學程公幼教程。

吳佳蓉提及，因為今年考試修正方向，首度以「素養導向」為評量指標，沒有前例可循格外讓人心慌，再加上學校課程安排鬆散，較無法系統性學習，讓她如摸著石頭過河，於是她透過補習班的歸納統合，快速找出應試方向，也受惠於實務經驗豐富，讓她在扣合理論與實務上更具優勢。

吳佳蓉回想，課程教學與評量這科準備起來相對難，必須以幼兒為中心來運用課綱，找到適合的教材引導孩子，時間有限的她，也不像大多數考生大量練習歷屆試題，多以聽課、理解，再閱讀課本，並對應她在教學現場遇到的狀況來推論。

這10年間，生活全在幼兒園、學校、家庭間打轉，吳佳蓉說，她曾經深感自身專業不足，能不斷精進、往前，在於她的「不放棄」，放棄是輕鬆的選項，但如果選擇安逸，就只會在原地踏步。是她的不放棄，讓吳佳蓉獲得自信，「自信比任何證書都重要！」

幼教 幼兒園

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