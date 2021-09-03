嘉大師生委台積電製晶片 研發「土壤酵母菌偵測器」

嘉義大學電機工程系教授江政達，日前指導大學部學生徐崇瑜，以電化學方式量測土壤中微生物，歷經2年研究、委託台積電製作晶片，研發「土壤酵母菌偵測器」，比現有檢測方式便宜、快速，未來若商業化生產亦可重複使用，研發成果已刊登在IEEE國際會議論文，將被收錄國際期刊。

江政達說明，土壤酵母菌透過土壤氮循環，可幫助植物生長，增強植物活力，提高生產力，但要清楚掌握土壤微生物數量並不容易，傳統技術量測儀器昂貴且分析程序複雜，每次檢測菌種就要2000元，要測菌數量也困難，但新研發「土壤酵母菌偵測器」藉由偵測土壤中發電微生物，快速得知微生物數量。

江政達說明，兩年前原帶著大二徐崇瑜研究蘭潭爛泥厭氧菌，從中發現有氧菌酵母菌更有利於有機肥，進而調整方向，研究如何偵測土壤中酵母菌數量，「耐操」的徐崇瑜在研究中付出不少心力，終於有了好成果。

徐崇瑜表示，「土壤酵母菌偵測器」使用成本低，研究過程考慮偵測器需適用各種不同的土壤種類，例如濁水溪土壤和水稻土壤就不同，因此開發晶片中，特別加入可調整偵測器靈敏度功能，將土壤酵母菌連接至轉換晶片，形成一組可視環境狀況調整靈敏度的偵測器，讓探測微生物數量更精準。

江政達說，從研發過程與實驗結果發現，將酵母菌加入土壤中，可提供農作物良好生長環境，藉由偵測器快速得知土壤中微生物數量，可幫助農夫、使用者添加適量酵母菌於植物根部，避免過量施肥，這對永續農業發展，利用生物肥料或有機質肥等替代部分化肥相當有幫助。 江政達與徐崇瑜探討晶片在電路板上佈線設計。記者卜敏正／翻攝 土壤酵母菌偵測器。記者卜敏正／翻攝 嘉大電機系徐崇瑜模擬偵測土壤酵母菌過程。記者卜敏正／翻攝

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