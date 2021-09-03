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網友分享超爆笑記過理由 烤肉、煮火鍋、唱國歌太大聲全被記

聯合新聞網 / 綜合報導
學生時期可能會因為違反校規，被記過處分。有網友好奇問大家的「記過原因」，意外引發熱議。圖片來源:Ingimage
學生時期可能會因為違反校規，被記過處分。有網友好奇問大家的「記過原因」，意外引發熱議。圖片來源:Ingimage

通常學生違反校規，或是屢次不聽師長勸阻，有可能被記警告、小過或大過，並規定要勞動服務才可以消過。近日就有一名網友在「爆廢公社二館」臉書問大家，在求學階段有什麼「奇葩原因」被記過的嗎？沒想到有各種搞笑理由，像是「把乾冰放寶特瓶」、「拿水彩筆上書法課」」、「國旗歌唱太大聲」。

記過是校方用來提醒學生不要違反校規的方式之一，但在求學階段，有些學生可能誤觸規定，遭到記過處分。就有一名網友好奇問，「以前你們是因為什麼原因被記過、記警告的？有什麼很奇葩的理由嗎？」這個問題引發網友熱議，超多人留言分享自己超瞎記過理由。

有人說「宿舍吃雞排，警告一支」、「晚自習時在樓下圍牆邊烤肉，烤肉就算了還分給同學吃。警告一支。」、「課堂中學豬叫，擾亂上課秩序」、「朝會未到，一直被記過」、「過於大聲的跟老師問好」、「上課煮火鍋」、「國小的時候，拿水彩筆上書法課」、「遲到一直被記警告」、「把乾冰放寶特瓶」、「電腦課玩遊戲」、「叫同學剝橘子，拿橘子皮丟同學」、「拿雷射筆照光頭老師的頭」、「國旗歌唱太大聲」。

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