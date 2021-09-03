智餐系統登錄卡關還沒解決 業者建議再延長登打時間

新的學校午餐智餐平台9月1日開學日上線，一連幾天登錄困難當機，正逢學校剛開學正忙，登錄不上讓午餐秘書和營養師大崩潰在社群中炸鍋；業者認為，系統當初設計缺乏第一線使用人員的思維，忽略了學校午餐的複雜度，加上介面更改造成困擾，導致這次事件，建議再延後可補登、以及不採計登打率的時間。

教育部國教署昨說，「智慧化校園餐飲服務平台」系統操作不順，是要更換帳密，以及學校換午餐秘書的問題，操作不熟悉所致，沒有當機情形；研發團隊進後台看網路連線速度，不管是尖峰時間還是離峰時段，網站反應速度都在0.2秒以內，無出現塞車情形。

第一線人員認為，這樣說法與實際並不相符。有午餐秘書在社群平台發文「想遞離職簽呈」，不解這平台是要解決行政繁雜，還是增加行政困擾？認為與其花費時間登打，不如用心到現場督導餐點；也有人認為，系統非常不好用，不只有當機問題，且食登2.0新增功能無顯示，完全無法操作；有的行政人員逐筆登打到深夜，也有午餐祕書一連打了三天客服電話打不進去，多個群組中一片哀嚎。

中華民國營養師公會全國聯合會理事長金惠民表示，北中南的營養師群組早就炸鍋，當機就是當機，傳了幾次系統就不動了，菜單開不出來，第一線營養師要承擔，食材無法驗收，後面的廚工阿姨就會在後面等著烹調，也會影響到後續的作業，系統小幫手也無回應，在疫情當下，叫天不應叫地不靈；她不解，早在系統上線前，就跟教育部反應過了，現在新舊兩個系統都必須登打，非要在開學才開始做嗎？是否官員能到校園第一線去看看，發生了什麼？

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，對業界來說，不能用、登打複雜困難就是當機，無須糾結；但之前就建議過新系統上線應該逐步分階段，而非9月1日開學就改版上線，這系統確實有問題，也非短期間可以修正完全，全聯會正在收納各界意見，建議是否能夠讓補登的時間再延長，否則依照教育部的緊急措施，9月1日到3日不計登打率，8日前可補登，這樣算來，到下周就開始計算登打率了。

陳明信說，這系統出發點是為了解決第一線午餐人員的行政負擔，同時也讓申請章Q補助稽核能夠更確實，出發點良善，但研發當時，並沒有找業界溝通提供意見，若是學校自煮公辦公營的學校午餐樣態非常單純，但學校午餐樣態多，公辦公營、公辦民營都有，若是他這樣的業者，要負責50個校的餐食，複雜度就更高了，也才會導致現在收到這麼多意見與反彈，這是很可惜的。

新的學校午餐智餐平台9月1日開學日上線，一連幾天登錄困難當機，正逢學校剛開學正忙，登錄不上讓午餐秘書、營養師、業者大崩潰，在社群中抱怨連連。圖／讀者提供

新的學校午餐智餐平台9月1日開學日上線，一連幾天登錄困難當機，正逢學校剛開學正忙，登錄不上讓午餐秘書、營養師、業者大崩潰，在社群中抱怨連連。圖／讀者提供

新的學校午餐智餐平台9月1日開學日上線，因為登打困難，又頻當機，午餐秘書、營養師在群組中想求助小幫手未果。圖／讀者提供

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