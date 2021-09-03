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大學開學防疫指引還躺在指揮中心 陽明交大搶先快篩

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國立陽明交通大學陽明校區今協助住宿生進行快篩。記者蘇健忠／攝影
國立陽明交通大學陽明校區今協助住宿生進行快篩。記者蘇健忠／攝影

國內多所大專校院將於中秋節前後開學，但仍有少數學校，照常於9月中旬實體開學。教育部先前曾稱會在開學前2周發布110學年大專開學指引，但至今只擬完草案，已送指揮中心核定，尚未公布。國立陽明交通大學陽明校區今天也在校友挹注資源下，主動替住宿舊生進行快篩，住宿生須持快篩陰性證明，或是持疫苗接種黃卡等其中一項健康證明，才能進入學生宿舍。

大學開學在即，台北市政府昨天公布北市的大學防疫指引，其中大學生上課應固定座位，並落實課堂點名，以因應未來疫調需求，另將比照進入校園的中小學規範，教職員若未完成疫苗接種14天的話，須持3天內快篩或PCR陰性證明，每7天做1次，但實際內容仍要待中央版本出爐，再看細節進行調整。

多數大學將於中秋節後才恢復實體課，少數學校如屏東大學，已確定將於9月13日開學，但大專院校教職員沒被列入疫苗優先接種名單，教育部大學防疫指引至今仍未出爐，不少學校急如熱鍋上的螞蟻。

據了解，教育部已擬具「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」（草案），內容包括教學及授課方式（含實體授課防疫規格）、不同課程（含實習）、課程以外之集會及戶外活動、校園健康監測、環境及清消管理、學校宿舍、餐飲、個案通報等防疫事項指引，日前已報請指揮中心，待指揮中心同意後，將通函各校配合辦理。

也有學校超前部署，陽明交通大學日前也在校友會挹注資源下，創全國之先，於校內設立快篩亭，讓有需求的師生可自主前往快篩。今天一早，陽明校區也要連續3天，替校區內近1600名住宿舊生集中快篩。

負責統籌計畫的陽明校區校務長楊慕華表示，住宿生須持健康憑證，如自篩或快篩陰性證明，或疫苗接種黃卡才可入住。即日起在陽明校區連三天由關渡醫院醫護協辦普篩，交大校區則是下周起連四天，後續也會辦理住宿新生場次，新生健檢則另開專場進行其他健檢項目。

楊慕華說，住宿生才要健康憑證，若是平常上課，則是鼓勵學生多利用快篩，但也要基於師生自願。教室方面，則採取實名制，並要求學生每天都要透過校務系統，回報身體健康狀況，實體授課也遵守室內80人、社交距離的規範，若有大型課程，則採分流教室，或交由老師自行決定要實體課或線上授課，若是實體、線上混合授課，則採兩教室同步播放，若學生無法進入教室，這學期每門課都會有線上紀錄，學生也能看重播。

國立陽明交通大學陽明校區今協助住宿生進行快篩。記者蘇健忠／攝影
國立陽明交通大學陽明校區今協助住宿生進行快篩。記者蘇健忠／攝影
國立陽明交通大學陽明校區今協助住宿生進行快篩，學生持快篩棒準備看快篩結果。記者蘇健忠／攝影
國立陽明交通大學陽明校區今協助住宿生進行快篩，學生持快篩棒準備看快篩結果。記者蘇健忠／攝影

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