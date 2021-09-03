防疫不停歇！ 南市教育局視察市府員工子女幼兒園

台南市教育局為落實幼兒園開學後各項教學及活動等防疫工作，副局長吳國珉今天率隊視察員工子女非營利幼兒園防疫整備工作，他表示，台南為相對較安全城市，但潛在的傳染風險仍應審慎看待，把病毒阻絕在上課場域外是重中之重。

台南市府員工子女非營利幼兒園為示範幼兒園轉型為員工子女非營利幼兒園，由台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會辦理，營造友善育兒的環境，協助員工兼顧工作與家庭照顧責任，讓員工安心工作，孩子開心上學。

為使防疫工作不停歇，吳國珉逐一檢視各項防疫作為是否到位，也藉機詢問園方各項防疫做法，並向幼兒園小朋友進行衛教宣導。吳國珉表示，市長黃偉哲相當重視開學後幼兒園的防疫整備工作，因此責成教育局要落實宣導與執行要求。雖然台南市目前為相對較為安全的城市，但潛在的傳染風險仍應審慎看待，而做好個人衛教與自主健康管理宣導，以及將病毒阻絕於上課場域之外的防疫工作，成為防疫的重點工作。

教育局表示，防疫工作需要大家共同協力，希望臺南市幼兒園的負責人，在防疫工作上務必確實，以提供安全無虞的學習環境，確保學童健康，讓家長安心、放心。

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