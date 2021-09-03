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台中公費流感疫苗 納私校教職員6200人
高中以下校園開學了，儘管民間企業捐贈的BNT疫苗已到貨，但學生普遍未施打疫苗，教師也未完全接種新冠疫苗。台中市議員張廖乃綸說，國內新冠疫苗總數不足，尤其學生族群尚未接種，秋冬進入流感好發期，市府在流感疫苗更要超前部署，爭取為私校教職員工接種。台中市長盧秀燕表示，今年將擴大採購流感疫苗，公私立學校教職員都一體適用接種。
張廖乃綸說，國內仍面臨新冠疫情威脅，加上秋冬是流感好發期，校園防疫要超前部署，目前高中以下學校已開學，學生新冠疫苗尚未接種，流感疫苗應該超前部署處理。
盧秀燕說，以往流感疫苗採購除針對長者，也會替各級公立學校教職員工、私校幼兒園老師接種，但過去私校教職員工、私立幼兒園職員不在公費接種範圍，今年市府會擴大採購，不分公私立學校會一體適用。
台中市教育局表示，台中市高中以下職員機種流感疫苗，今年將納入私校教職員工，今年採購流感疫苗1.8萬劑，其中6200劑提供給私校教職員工施打，今年採購與接種預算共537.98萬元，比去年增加185.3萬元。
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