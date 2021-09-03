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首批BNT疫苗來了 竹市盼18歲在學高中生一起打
首批BNT疫苗抵達台灣，中央流行疫情指揮中心規畫12到17歲青少年族群優先施打，不少家長關心何時能啟動？新竹市教育處說，計畫待中央公布，不過新竹市希望18歲的在校高中生一樣要同步施打，並比照流感疫苗到校接種模式進行。
新竹市政府教育處統計，竹市國、高中生計有3萬4431人，此部分不只有12到17歲年齡的學生，也有部分是剛滿18歲的學生也算在內，為避免同個校園裡面，其他年齡層學生都施打了，但反而年滿18歲的學生卻無法施打的情形，竹市府希望能一併安排施打。
教育處代理處長沈靜濤說，學生清冊都已掌握，造冊不需花費太多時間，新竹市已經準備好了，就等教育部規範出爐，新竹市也會事先發放意願書，請學生先將意願書帶回家中徵詢家長意見，若家長同意就會安排接種。
由於中央接種方案也還未出爐，沈也認為，比較擔心是無法在校施打，希望新冠肺炎疫苗接種方式比照流感疫苗方式進行，過去流感疫苗是以班級為單位，如全班帶到健康中心等指定地點接種，再由老師帶學生回原班休息，由於操作有經驗，也希望維持這模式進行。
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