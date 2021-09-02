公立國中小都裝！竹市全國率先完成 班班有冷氣

新竹市政府2019年推動「校園降溫計畫」，要讓轄內公立國中小「班班有冷氣」，市府指出，該計畫原預計在今年底達標，卻提前趕在2月底完成，共為轄內46公立國中小裝設4700台冷氣，也成為全國第一個完成「班班有冷氣」目標的縣市。市長林智堅今到三民國中訪視，了解降溫計畫運作狀況，並醒同學開冷氣窗戶仍需維持開啟一個拳頭寬，讓室內空氣流通。

教育處表示，竹市2019年起分3年編列4.5億元經費推動校園降溫計畫，以三部曲進行，首先為編列預算，其次進行老舊電力系統改善，最後一步是裝設冷氣及調整契約容量。

林智堅今到三民國中，國中新生向他示範開冷氣後，教室窗戶四個角落都會維持開啟一個拳頭寬，讓室內空氣流通，有更好的學習環境，也做好疫情趨緩後的開學防疫工作。

此外，考量提供學生寬闊的窗外視野，能一眼看到操場風景，三民國中將冷氣室外機裝設在走廊，也讓課後到校的民眾看見乾淨整潔的外牆，搭配窗外植栽、營造整體校園環境。

林智堅說，為讓孩子在夏天專心上課，竹市先推動校園降溫計畫，隔年中央也響應此政策，許多縣市地方政府都來竹市取經、交流經驗。近兩年疫情，孩子上課需全程戴口罩，更顯現提前裝設冷氣的重要性。

全面裝設冷氣並不容易，不只裝冷氣，校舍整體電路系統皆需要更新，且為提升學校冷氣品質、避免以最低標採購低價冷氣，造成日後故障頻率高且維修不易，市府鼓勵學校採用最有利標或評分及格最低標辦理採購，不僅有冷氣，更是優質節能的冷氣，擁有一級節能標章，以及完善的保固及維護保養後續服務。

三民國中校長丁淑觀說，市府補助學校改善電力系統及冷氣裝設經費，為88間教室裝設176台冷氣，讓全校約2160名師生不再因高溫影響課程進行，盼學生學習會更有效率、也讓學生情緒更穩定。 林智堅市長今前往三民國中關心學生上課狀況與冷氣使用。圖／新竹市政府提供

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