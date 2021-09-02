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要學生打掃學校算「陋習」嗎？ 眾網友爆氣回應：根本奴役

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發文詢問，學生打掃學校到底算不算陋習？圖／聯合報系資料照片
有網友發文詢問，學生打掃學校到底算不算陋習？圖／聯合報系資料照片

學生們都有打掃校園的經驗，在國高中時期的下課時間，校方會規定有一兩節是打掃時間，分配同學掃教室、廁所，甚至大學也會有必修零學分，要求學生協助清潔校園。對此，就有鄉民在PTT問大家「這到底是不是合理的一件事？」

有鄉民好奇「學生打掃學校到底算不算陋習」，他指出幼稚園、國小要學習打掃是不錯，但國高中甚至是大學生，已經不需要學習打掃能力了，但學校居然還要學生一大早起床去打掃，因此他疑惑「這到底是不是合理的一件事？」

此文引發熱議，有不少人指出「我認為算奴役的一種」、「打掃是浪費生命」、「學校想省錢而已」、「長大越想越不對勁，根本學校省錢壓榨童工」、「免費清潔工」、「大學甚至還有必修0學分專門打掃的呢」、「台灣學生會打掃，一定領先全世界」、「每天掃落葉超級蠢」、「中小學學生掃還沒什麼問題，大學生還掃根本血汗勞工」。

還有網友指出，校長室、停車場、頂樓、教師專用廁所不應該由學生打掃，因為學生在校根本沒去過幾次，反而贊成自己的區域要清掃乾淨，教室、走廊都很願意自己打掃。

不過，也有人表示，如果學生沒有幫忙打掃校園，改用外包的方式，學費恐怕要漲價，「學費翻倍，應該就可以不用掃了」、「學費會大漲」、「可以外包，建中是家長會找的」。

大學生 國中生 高中生

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