【重磅快評】套招、包庇 學校還在用老招應付情障生？

新北市某國小發生輔導主任將特教學生逼到牆角，鎖喉、肩頂。據報導，這位特教學生有「情緒行為障礙」，因午休時間躁動、不睡覺而遭到輔導主任的處罰。

新聞常出現「失控的教師」，或者「失控的特教生」；隨手查詢「情緒行為障礙」，會發現這並非個案。類似衝突如輔導老師遭情障學生砍傷、家長潛入學校對情障生以電擊棒私刑，都不斷發生。

鮮少人問，老師、情障特教生，甚至同學、家長到底為何失控？除了以暴力壓制，面對過動症、妥瑞氏症、亞斯柏格症等各種情緒障礙學生，教育現場的師長到底有沒有正確的知識與能力處理，這才是事件發生後該檢討的；而非校長包庇動粗教師，扯些正在為學生「芳療、穴道按摩」的謊言，企圖大事化小，漠視學生的受教權、輕放過輔導主任的不適任，還刁難吹哨者，這些都給學生很壞的示範。

若非另一位教師看不下去，錄下影像、檢舉，此事又只會船過水無痕，校園中的情障生永遠無法受到文明的對待。

至於引爆情障生情緒的脈絡是什麼？以自閉兒來說，他們感官敏感，普通的聲光刺激對他們來說，強烈程度是一般人感受到的五百倍，這使他們焦慮、痛苦難耐。

《人類使用說明書》的作者卡蜜拉・彭是合併自閉症、過動症與焦慮症的患者。她描述自己腦中的混亂，就像溫網錦標賽中的網球，彈跳得飛快、變化又旋轉，最終失去控制，進而崩潰。

生理上的困難，使這群情障特教生站在一個「不公平」的起點上。但他們的外表「正常」，沒人知道他們在承受些什麼。

在家庭、學校、職場上，他們因情緒崩潰而搞砸一切，長期不受認可、低自尊。但作為教育者，不能輕易推卸責任——若因為無知讓自閉症者待在噪音極大的環境中，或者挑釁、激怒過動症者，都可能加速引爆他們的情緒。這是環境與情障生互動的結果。不單是「因為他有病」。

處理學生的情緒行為問題絕對是專業。台北市東區特教資源中心在18年前成立「情緒行為專業支援團隊」（簡稱專支），團隊的專業之處在於，監測、預測情障生情緒引爆的因素，並事先擬定對策：情障生表情不對時，要如何回應；若出現攻擊行為，要如何安撫、如何調度人力支援，避免衝突擴大等等。

這套方法也需要學校老師、行政的合作與演練。最根本的關鍵，是學校有沒有將「情障學生」視為校內的一份子、視為教育工作者的責任。現況上，許多學校只是勸情障生轉學、若出事了，就是包庇、套招、掩蓋。

若學校永遠選擇「丟包」，就無法累積處理情緒行為障礙的專業能力，「出事」的風險也就永遠存在。更長遠地看，難以融入校園的情障生，又該如何融入社會、如何相信社會對他們抱持善意呢？

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