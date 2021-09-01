台南2所新校喜迎學生 推動雙語與國際教育

新設立的台南市鹽行國中、九份子國中小今天喜迎學生，市長黃偉哲表示，兩所新設學校所在區位，顯現新興都會區蓬勃發展，實現兩個區域學生就近入學，希望透過新穎的學校建築與硬體設備，提供學生創意展能的優質學習環境。

教育局長鄭新輝表示，鹽行地區的學生長期跨越鐵道及台1線至永康國中就學，新設鹽行國中，提供學生安全的通學環境；而九份子國中小的設立則符合在地長年期盼，紓解鄰近學校學生入學人口的壓力，促進該區域共榮發展。

鹽行國中校長林建佑表示，感謝教育局的協助，讓鹽行國中順利開學，該校以18班的規模招生，未來的辦學主軸將與國際接軌，以全球化國際教育的概念打造雙語校園，營造安全教育的環境。

九份子國中小校長康晉源說，該校主體工程已部完工，目前只剩下景觀工程基地、植栽及草皮需要修整。九份子國中小為國中15班、國小30班、幼兒園2班的規模招生，以智慧、溫馨、國際、健康、永續為校務發展主軸，推動雙語與國際教育，致力成為具實驗教育精神的學校。

鹽行國中由解構建築師事務所設計及監造、勝冠營造有限公司承包工程，總工程經費3.3億元；九份子國中小新設校由劉木賢建築師事務所設計及監造、偉基營造有限公司承包工程，總工程經費5.9億元。 台南市新設學校鹽行國中落成啟用，今迎學生到校上學。圖／南市教育局提供

商品推薦