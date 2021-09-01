快訊

5天前剛打AZ...空軍一聯隊補給中隊副隊長昨受測休克 今拔管不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南2所新校喜迎學生 推動雙語與國際教育

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市新設學校九份子國民中小學落成啟用，今天喜迎學生上課。圖／南市教育局提供
台南市新設學校九份子國民中小學落成啟用，今天喜迎學生上課。圖／南市教育局提供

新設立的台南市鹽行國中、九份子國中小今天喜迎學生，市長黃偉哲表示，兩所新設學校所在區位，顯現新興都會區蓬勃發展，實現兩個區域學生就近入學，希望透過新穎的學校建築與硬體設備，提供學生創意展能的優質學習環境。

教育局長鄭新輝表示，鹽行地區的學生長期跨越鐵道及台1線至永康國中就學，新設鹽行國中，提供學生安全的通學環境；而九份子國中小的設立則符合在地長年期盼，紓解鄰近學校學生入學人口的壓力，促進該區域共榮發展。

鹽行國中校長林建佑表示，感謝教育局的協助，讓鹽行國中順利開學，該校以18班的規模招生，未來的辦學主軸將與國際接軌，以全球化國際教育的概念打造雙語校園，營造安全教育的環境。

九份子國中小校長康晉源說，該校主體工程已部完工，目前只剩下景觀工程基地、植栽及草皮需要修整。九份子國中小為國中15班、國小30班、幼兒園2班的規模招生，以智慧、溫馨、國際、健康、永續為校務發展主軸，推動雙語與國際教育，致力成為具實驗教育精神的學校。

鹽行國中由解構建築師事務所設計及監造、勝冠營造有限公司承包工程，總工程經費3.3億元；九份子國中小新設校由劉木賢建築師事務所設計及監造、偉基營造有限公司承包工程，總工程經費5.9億元。

台南市新設學校鹽行國中落成啟用，今迎學生到校上學。圖／南市教育局提供
台南市新設學校鹽行國中落成啟用，今迎學生到校上學。圖／南市教育局提供

九份 建築 教育局

延伸閱讀

黃偉哲赴忠義國小和小一新生互動 送點心麵好窩心

台南市議員邀在地企業集資 贈175支額溫槍助學校防疫

中輟個案共管不漏接 南市首創服務平台築起安心就學網

台南9月1日開學防疫禁游泳課 身體不適就請假莫到校

相關新聞

大谷翔平史上最強二刀流 英文用這個字！

近日國際運動賽事熱門新聞不斷，除了東奧中華代表隊成績超亮眼，選手刷新歷年的奧運獎牌數，更有不少人的目光聚焦在美國職業棒球大聯盟天使隊球員大谷翔平

台南2所新校喜迎學生 推動雙語與國際教育

新設立的台南市鹽行國中、九份子國中小今天喜迎學生，市長黃偉哲表示，兩所新設學校所在區位，顯現新興都會區蓬勃發展，實現兩個...

搭斯卡羅順風車 綠委籲設母語研究中心

「斯卡羅劇中有5種語言流通，可見母語保存的重要！」綠委林宜瑾、伍麗華、黃國書、林楚茵與許智傑1日召開記者會，宣布新會期的文化政策監督面向。林宜瑾說，台語、客語等母語的歷史與文字逐漸凋零，國家需思考以研究中心或其它方式，加強保存力道；伍麗華則呼籲文化部加強與原民會溝通，擴大族語宣傳與教育。

學者入小內閣 彰師大教授王智弘任彰化教育處長

今天開學日，學校迎接學生回到校園，彰化縣府今天也發布一級主管人事異動，新任教育處長由彰師大教授王智弘接任，王智弘在學界資...

人本指控國中教師涉不當管教 高市教育局：已依法查處

今天是開學日，人本教育基金會上午到高雄市一所國中舉牌，抗議一名老師多年來三度被投訴不當管教，教育局未積極查處，甚至老師的...

綠委看斯卡羅憂心母語流失 文化部將爭取資源推動發展

歷史劇斯卡羅引發討論，民進黨立委林宜瑾今天表示，斯卡羅呈現台灣的多語面貌，但很多語言正在快速流失，她將在新會期好好監督國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。