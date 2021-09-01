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南科效益外溢 台南山上國小連續3年新生增加

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市山上國小開學日加強防疫並進行防災宣導練。圖／山上公所提供
台南市山上國小開學日加強防疫並進行防災宣導練。圖／山上公所提供

台南市山上區受到南科工業區的外溢效益，近年來有更多於科學園區上班的年輕族群及家庭，選擇移居至離南科不遠的山上區居住。山上國小新生入學人數連3年成長，由前年24人，去年28人，至今年成長為32人。因此山上國小附設幼兒園也計畫後年(112年)將增加1班，對未來家長的期待是一大好消息。

山上區長余基吉表示，這兩年建商在本地興建200多戶新房子，也造就山上區出生人口及國小新生入學人數的增長，出生人口比較去年1-8月29人，今年1-8月35人，比同期成長17%。

先前因疫情影響，全國高國中小自5月19日起實施「停課不停學」，迄今師生超過100天沒見面，今天是開學日，學生非常期待回學校上課。

山上國小為開學防疫做足準備，除提醒學生要多洗手，教室空間及校園環境各角落也做好清消工作。之後上課也會讓教室保持通風，學生上課要戴口罩，用餐時須搭配隔板，防疫不鬆懈。

山上區公所由主任秘書林建男帶隊前往山上國小進行防疫及防災宣導活動，與蘇耿義校長在雙方合力打造的通學步道上喜迎學童開學日，並由公所同仁發送印製有防災防疫宣導標語的防疫口罩給予每位上學的小朋友，並透過活動宣導以強化學童防災防疫觀念。

余基吉表示，從出生人口及國小新生入學人數得知，南科居住生活圈已擴及山上區，山上有得天獨厚的地理位置及生活環境，希望有更多的年輕族群選擇移居山上，為地方注入更多年輕活力與新氣息。

台南市山上國小開學日加強防疫並進行防災宣導練。圖／山上公所提供
台南市山上國小開學日加強防疫並進行防災宣導練。圖／山上公所提供
台南市山上國小開學日加強防疫並，學生用餐時都有隔板隔開。圖／山上公所提供
台南市山上國小開學日加強防疫並，學生用餐時都有隔板隔開。圖／山上公所提供
台南市山上國小開學日加強防疫並進行防災宣導練。圖／山上公所提供
台南市山上國小開學日加強防疫並進行防災宣導練。圖／山上公所提供

南科 口罩 開學日

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