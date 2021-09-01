搭斯卡羅順風車 綠委籲設母語研究中心

「斯卡羅劇中有5種語言流通，可見母語保存的重要！」綠委林宜瑾、伍麗華、黃國書、林楚茵與許智傑1日召開記者會，宣布新會期的文化政策監督面向。林宜瑾說，台語、客語等母語的歷史與文字逐漸凋零，國家需思考以研究中心或其它方式，加強保存力道；伍麗華則呼籲文化部加強與原民會溝通，擴大族語宣傳與教育。

母語瀕危要保存

林宜瑾說，雖然2018年立法院通過《國家語言發展法》，但母語保存的工作仍要持續推動，據聯合國報告，台灣有17種語言都面臨瀕危的挑戰，加上最近的台劇《斯卡羅》，更讓社會各界對於母語傳承有更多討論。明年將有國家語言固定課程將上路，課程準備、偏鄉遠距的部分將會是她關注的焦點。

「國家語言發展涉及跨部會，希望行政部門能好好溝通！」林宜瑾指出，無論是要設立專責單位「國家語言發展研究中心」，或是其它跨部會的合作，資源共享都應該有清楚的規劃，文化部是《國家語言發展法》的主管機關，如何與教育部在國民教育課程上合作，也會是她關心的部分。

跨部會合作護文化

原住民立委伍麗華說，她未來會提出《原住民族學校法》，希望原鄉的老師與學校，能夠使用自己的語言與教學，讓原鄉孩子找回過去推動普及化教育而失去的本族主體性。她也呼籲教育部與原民會合作，定期盤點各族語的教學計畫；文化部也可與原民會合作，增加原住民相關展覽與各類文物的收藏。

立委黃國書則強調，文化部除了經費補助以外，跨部會在校園的教學與活動推廣也很重要；立委許智傑則建議文化部以互動式遊戲、多元周邊商品與追劇旅遊等方式結合台劇，擴大台劇的風潮。

加強國際行銷

「台灣最值得驕傲的，是自由創作的環境！」綠委林楚茵笑說，大家都知道她喜歡看劇，但就是因為台灣近年來台劇、電影百花齊放，各類議題才能有涵括討論，不像中國近日對於陸劇拍攝題材限縮、審查嚴苛。她希望文化部能徵募更多國際行銷人才，並積極向國際媒體宣傳台灣特色內容。

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