學者入小內閣 彰師大教授王智弘任彰化教育處長

今天開學日，學校迎接學生回到校園，彰化縣府今天也發布一級主管人事異動，新任教育處長由彰師大教授王智弘接任，王智弘在學界資歷相當豐富，也時常為第一線人員授課，彰化基層教職人員對他並不陌生；彰化縣長王惠美商調王智弘時強調「選舉我自己來，你專心辦好教育。」縣府團隊將借重他在教育上的專業推動縣內龐雜的相關業務。

縣府上月發布前教育處長陳逸玲都調任參議，教育處長職缺由副處長張淑珠暫時代理，職位懸缺不到一個月，今發布新人選，王智弘是彰化師範大學輔導與諮商學系博士，經歷彰化師範大學輔導與諮商學系教授、輔導與諮商學系主任、研究倫理審查委員會主任委員、研究倫理審查委員會諮詢委員、婚姻與家族治療研究所所長等。

王智弘目前從彰師大「留職停薪」借調到彰化縣府服務，他今受訪時表示，與縣長過去只有幾面之緣，「用我算是大膽的決定」，可強烈感覺到縣長對教育很有理想，盼將教育專業推動到全縣，讓學子擁有更多資源，家長會為了孩子留在彰化，進而有助穩定縣內人口。

王智弘說，擔任教育處長會作為橋梁，將過去師範體系的專業推動到全縣，除了科技、語文等教學，他的輔導諮商專業，也要將過去較被忽略的性別教育、特殊教育、文化藝術教育能被重視，校園師生的心理健康在疫情期間也相當重要。

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