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陳其邁幫小朋友上防疫課 盯未接種教職員公費快篩

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁到梓官國小關心學校開學防疫措施，並參與學校為學童準備的第一堂防疫宣導教學課程。圖／高雄市府提供
高雄市長陳其邁到梓官國小關心學校開學防疫措施，並參與學校為學童準備的第一堂防疫宣導教學課程。圖／高雄市府提供

高雄市長陳其邁今天到梓官國小，關心學校開學防疫措施，並參與學校為學童準備的第一堂防疫宣導教學課程。他提醒師生共同落實防疫，小朋友很開心市長來教室幫大家上課，覺得是開學的最佳禮物。

陳其邁市長在教育局長謝文斌陪同到校，提醒學校務必落實各項防疫措施，包括人員入校量測體溫，配戴口罩、勤洗手與教室通風；另加強廁所清消，加強宣導師生正確防疫好習慣，避免群聚傳染風險。

師生今天恢復實體上課，小朋友看到許久不見的同學與老師，都很開心。梓官國小校長林嘉文表示，上周學校召開防疫會議，盤點、添購防疫物資，運用教育部補助經費購置午餐防疫隔板、備用快篩劑、班級額溫槍等防疫物資。

梓官國小學校全體工作人員已全數完成第一劑疫苗接種，接種後未達日14天者也已完成快篩無虞。為利學校老師們檢核防疫工作紀錄，學校遵照教育部「110學年度高中以下學校及幼兒園開學前準備管理指引」修訂「COVID-19 防疫每日清潔消毒紀錄表」電子表單，結合網路科技，減少紙張使用，防疫兼做環保。

高雄市教育局表示，今天進入校園的教職員，確定都是已接種疫苗，未接種及接種未滿14天者都有PCR快篩陰性證明，家長可以放心。

高雄市長陳其邁到梓官國小關心學校開學防疫措施，並參與學校為學童準備的第一堂防疫宣導教學課程。圖／高雄市府提供
高雄市長陳其邁到梓官國小關心學校開學防疫措施，並參與學校為學童準備的第一堂防疫宣導教學課程。圖／高雄市府提供

快篩 教育部 疫苗

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