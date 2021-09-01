人本指控國中教師涉不當管教 高市教育局：已依法查處

今天是開學日，人本教育基金會上午到高雄市一所國中舉牌，抗議一名老師多年來三度被投訴不當管教，教育局未積極查處，甚至老師的申誡也被撤銷。教育局表示，接獲申訴立即要求校方組成調查小組，並已依法查處；另因學校申誡處分於法未合，決議教師申訴有理由才駁回原處分。

人本教育基金會今天在學校外，舉牌「暴力老師離開校園」、「拒絕言語羞辱」，指民國97年當時還是高雄縣任教的這名老師，就被投訴拿藤條、木棍或熱熔膠棒等打學生手心和屁股，甚至有女學生被當全班的面拉頭髮、打耳光；後來老師介聘到另所國中，101年再度被投訴拿掃帚柄打學生、體罰交互蹲跳等；108年這名老師又被投訴過度罰寫、要求成績好的學生監控成績差的學生。後來教師陸續請假及申請留職停薪，現已復職。

人本提出訴求，請高雄市教育局應公開詳細說明此案調查方式、人數、結果及懲處；針對此教師經由申復程序撤銷申誡懲處事，教育局應設法補救並追究相關人員責任；高雄市議會應訂定相關法規，讓向學校或教育局申訴者能順利取得相關調查報告及懲處結果。

有關人本基金會反映某國中教師涉及不當管教一事，高雄市教育局表示，該名教師被指於108學年度第一學期涉及不當管教情事，教育局於109年6月接獲後，要求校方立即啟動調查程序；雖然相關學生當時已畢業，校方在尊重相關人受訪意願進行調查。

教育局說，針對教師被指於「考卷訂正抄寫之比例不當」、「疑有不當言語」與「要求學生相互監督學習表現」等情事，因調查過程中學生普遍表示時隔甚久，已無法具體描述相關內容，經綜整相關事證，教師「要求學生相互監督學習表現」部分，經學校調查後以違反輔導與管教注意事項等規定予以懲處。

教育局表示，後續教師向教育局申評會提起申訴，經校方與教師相互答辯，申評會認定校方於訪談紀錄中，尚無明確證據，指教師有因少數人錯誤而懲罰多數人的情形；雖有部分學生訪談提及連坐法，但並無具體指出後續有何處分，難以認教師有連坐處罰事證，認為學校申誡處分於法未合，決議申訴有理由駁回原處分，校方也據此撤銷原處分。

校方表示，老師今天請假，學校會加強巡堂，掌握教學狀況，並建立聯防機制與匿名申訴管道。

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