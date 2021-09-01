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綠委看斯卡羅憂心母語流失 文化部將爭取資源推動發展

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
民進黨立委黃國書、伍麗華、林宜瑾、林楚茵、許智傑(左至右)今天舉行記者會，呼籲重視國家語言發展。記者徐偉真／攝影
民進黨立委黃國書、伍麗華、林宜瑾、林楚茵、許智傑(左至右)今天舉行記者會，呼籲重視國家語言發展。記者徐偉真／攝影

歷史劇斯卡羅引發討論，民進黨立委林宜瑾今天表示，斯卡羅呈現台灣的多語面貌，但很多語言正在快速流失，她將在新會期好好監督國家語言發展法的各項工作，包括國家語言研究發展中心是否成立。文化部則表示，文化部今年正召開國家語言發展會議，八場論壇剛告一段落，十月會綜合論壇收集的意見，舉辦大會邀請各部會討論，希望有具體推動政策，並爭取資源推動。

林宜瑾今天和民進黨立委伍麗華、黃國書、許智傑及林楚茵舉行記者會，表示斯卡羅讓台灣社會再度共同探討族群、歷史和文化課題，後續引發的討論值得關注。

伍麗華說，她不斷呼籲各行政機關應落實該法意旨，在法律授權的基礎上，積極採取行政措施，而進入立法院以來，她提出原住民族學校法草案，讓老師能使用自己的語言教學、孩子能找回屬於自己文化的主體課程，也提出國家語言發展法修正案，希望確保孩子在國小到高中的各階段、各年級，都能享有學習族語的權益。

黃國書說，斯卡羅顯示了認識台灣不能缺少世界史的角度。文化部應延續「CCC創作集」精神，協助創作者跟研究者合作，持續鼓勵有歷史觀、世界觀的創作。同時，優秀的影視音作品能傳承文化及各種母語，文化部的角色除經費補助之外，更應跨部會跟原民會、客委會、教育部協力共同推廣，尤其要推廣到校園給下一代。

文化內容策進院董事長丁曉菁表示，文策院肩負產業化責任，產業化後才能發揮全世界的影響力，文策院正往這個目標邁進，而市場上的商業競爭就要靠大家，那是困難的挑戰，也正是因為難才需要國家隊，公視的很多齣戲劇到斯卡羅，開啟台灣對內容產業的新篇章，英國的皇家劇、韓國偶像劇、日本的大河劇，各國都在用商業力量攻佔世界市場，這也是我國的目標。

文化部人文及出版司司長陳瑩芳說，很多語言正在流失，但這不只是文化部的工作，未來會整合跨部會資源，文化部內也會有跨單位的合作，文化部未來會讓語言的學習場域不只在學校，生活、社會也能學習，國家語言發展會議的論壇剛結束，目前持續收集網路意見，十月會綜合論壇意見在大會中討論，盼有具體推動政策。

國家語言 文化部 民進黨

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