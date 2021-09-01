教部二修偏校專聘辦法 專聘師五大權益準用教師法申訴

偏鄉學校過去常難聘任專任教師，若是代理教師，也因每年調動頻頻，學生常問老師「會不會回來?」，教育部三年前公告「偏遠地區學校專案聘任教師甄選聘任辦法」，一次聘期最長六年。近日再預告修法，將增訂專聘教師可對平時考核、年終考核、請假、暫時停止聘約及退休金等措施，並準用「教師法」申訴、救濟的程序與規定。

過去偏鄉學校聘代理教師，聘期常只有十個月，老師無法享有寒暑假薪水，這部專法讓偏鄉代理教師成為「有尊嚴的老師」，規定偏鄉學校聘任專案教師，初聘每次聘期至少一學年，最長二學年；聘期屆滿後，符合規定者由學校校長再聘，因此也享有寒暑假的薪水，若原校無缺額，主管機關可指定其他偏遠學校聘任，老師不必再次參加甄選。

教育部今年8月25日預告修法，審酌偏遠學校專聘教師工作性質與專任教師相近，該專法針對專聘教師平時考核、年終考核、請假、暫時停止聘約及退休金措施，已有相關規定，為讓專聘教師在權利受侵害時，能提出教師申訴，將增訂專聘教師得針對平時考核、年終考核、請假、暫時停止聘約及退休金措施，準用教師法之申訴程序，提出救濟等規定。

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