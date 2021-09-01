輔導基中36年周媽媽退休留愛 低調帶現金袋捐助學專戶

國立基隆高中輔導主任周娟慧日前退休，她曾榮獲教育部107年杏壇芬芳獎、教育部109年績優教育人員獎，在基中輔導學生36年。一路的走來，對經濟弱勢的孩子特別重視，為他們尋求社會的資源，申請各項獎助學金，老師更常自掏腰包。開學的前幾天，周娟慧低調再回到學校，她手中帶著一個裝著現金的信封袋，捐到學校的助學金專戶，留下滿滿的愛。

學生都叫「周媽媽」的周娟慧8月1日退休，校長鍾定先送了周娟慧一束花，感謝她榮退，在基中付出近40年的歲月，尤其輔導學生在學業及生活上，如同一盞明燈。

她在基中付出接近40年的歲月，擔任超過20年的輔導主任，在學生心目中亦師亦友，一路的走來，對經濟弱勢的孩子特別重視，為他們尋求社會的資源，申請各項獎助學金，2018年累計金額多達200多萬元，受惠的孩子不計其數，當年獲教育部杏壇芬芳獎時，她說「找出孩子的亮點，一個孩子都不能少」是她對每個孩子的堅持。

周娟慧輔導經驗豐富，她出身樸實家庭，因此特別關心弱勢孩童的教育，對於迷惘的孩子，都會細心的引導，遇到失親無依或者家暴的孩子，聯繫社政單位協助，讓孩子獲得妥善的照顧。對於有才華的學生，她她懂得隨時開發學生的潛能，總是滿懷愛心地去輔導學生。

不少讓她照顧的學生，在社會有所成之後，也回到基中照顧學弟妹，成為基中最溫暖的故事。 連耿義老師表示，20多年前他在基中念書時，由於家中突遭變故，求學過程相當艱辛，他回憶，當時周主任主動提出協助，讓也獲得許多獎助學金，才能順利完成學業。大學畢業後回到母校任教，周主任變成他的同事。

基中許多孩子可能無法支應午餐費、學費、教材費等，學校透過許多獎學金與助學金來幫助這些孩子，老師自己也自掏腰包，但始終入不敷出。

學務處說，周娟慧退休後還是心繫基中的孩子，積極找傑出校友如蔡春堂、陳建和等，或是社會資源如青澀芷蘭獎學金、法鼓山獎學金等來幫助母校學弟妹，結合校友與大眾的力量來幫忙基中的孩子。

在開學的前幾天，周娟慧心裡想著基中辛苦的孩子，她低調再回到學校，她手中帶著一個裝著現金的信封袋，捐到學校的助學金專戶，持續幫助這些孩子。她勉勵學生，每個孩子都有不同的生命故事，陪伴孩子歡笑、陪伴孩子哭泣，只要用心，一定會綻放出美麗的花朵。

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