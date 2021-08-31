我們準備好了! 康橋校園防疫升級嚴陣以待

9/1即將開學，全台各級學生都將回到學校上課，家長雖鬆了口氣，但也有點擔憂學校學習環境是否安全。康橋國際學校各校區為了讓師生有更安全的學習環境，今年暑假除積極修整各項設備及維護環境安全外，近日更嚴正以待地準備開學防疫作業，落實校園內各項防疫措施，環境、課桌椅、校車清潔消毒，防疫物資的準備、全體教職員工防疫觀念的共識建立…等，力求全力維護校園安全，拒絕病毒進入校園。

圖／康橋 提供

自今年五月全台新型冠狀病毒疫情嚴峻改為遠距線上課程以來，同學們睽違了將近四個月終於能返校上課。隨著現在的疫情逐漸趨緩與警戒降級，各學校落實校園內各項防疫措施，一起維護學校師生的健康與學習權益是首要條件，防範疫情病毒之傳播，大家共同將防疫工作做到位。

康橋國際學校青山校區防疫小組薛宏輝組長表示，在開學前的這幾日學校密集進行校園環境消毒工作，積極巡視各樓層的清潔作業，務必要讓大家能在安全無慮的學習空間中活動。同時，康橋全體教職員工跟著政府疫苗接種計畫，現階段包含老師、行政和警衛單位皆已完成第一劑的疫苗接種且滿14天。學校表示希望能因接種疫苗，使老師對病毒產生抗體減少感染風險，保護學生也保護老師。

康橋國際學校已全面進行校園環境消毒。 圖／康橋 提供

開學後除了每天落實體溫量測外，在教學活動方面，開學後康橋學校將採取實體授課模式，各科課程在教室內、外進行時皆要求師生全程配戴口罩，向學生加強宣導戴好口罩、勤洗手和保持社交距離等各項防疫措施，當有發燒、急性呼吸道感染者也請大家當天在家自我健康管理並儘速就醫，此外學校的游泳課也將調整為陸上體適能課程。薛宏輝組長說，康橋各校區均設有防疫小組，並密集召開防疫準備會議，隨時根據疫情變化做不斷滾動修正的防疫政策。

此外，康橋也提升學生在校食用餐飲的防疫規劃，如使用校內飲水機僅供學生用自己的水壺裝水，禁止以口就飲並且定期消毒；採購學生用餐時的防疫隔板，禁止大家在吃飯時交談。而對於學生搭乘的交通車一搭乘狀況採取固定座位或落實上車實名制作業，出車前後都加強消毒清潔，尤其對學生經常接觸的物體部分更是著重加強。

學生搭乘的交通車也進行消毒。 圖／康橋 提供

康橋以防疫優先並將防疫作業準備就緒，嚴防疫情擴散的可能性。明日就是開學日，學校熱烈歡迎大家回到學校上課，也期能讓全校師生都能在一個安全的環境中專心、開心、放心學習。

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