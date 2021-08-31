快訊

影／59.5萬劑AZ疫苗到貨 15:16運抵桃園機場

南警追查中！3歲女童全身瘀傷送醫不治 生母、同居人皆否認虐童

我們準備好了! 康橋校園防疫升級嚴陣以待

聯合新聞網 / 張筱文

9/1即將開學，全台各級學生都將回到學校上課，家長雖鬆了口氣，但也有點擔憂學校學習環境是否安全。康橋國際學校各校區為了讓師生有更安全的學習環境，今年暑假除積極修整各項設備及維護環境安全外，近日更嚴正以待地準備開學防疫作業，落實校園內各項防疫措施，環境、課桌椅、校車清潔消毒，防疫物資的準備、全體教職員工防疫觀念的共識建立…等，力求全力維護校園安全，拒絕病毒進入校園。

圖／康橋 提供
圖／康橋 提供

自今年五月全台新型冠狀病毒疫情嚴峻改為遠距線上課程以來，同學們睽違了將近四個月終於能返校上課。隨著現在的疫情逐漸趨緩與警戒降級，各學校落實校園內各項防疫措施，一起維護學校師生的健康與學習權益是首要條件，防範疫情病毒之傳播，大家共同將防疫工作做到位。

康橋國際學校青山校區防疫小組薛宏輝組長表示，在開學前的這幾日學校密集進行校園環境消毒工作，積極巡視各樓層的清潔作業，務必要讓大家能在安全無慮的學習空間中活動。同時，康橋全體教職員工跟著政府疫苗接種計畫，現階段包含老師、行政和警衛單位皆已完成第一劑的疫苗接種且滿14天。學校表示希望能因接種疫苗，使老師對病毒產生抗體減少感染風險，保護學生也保護老師。

康橋國際學校已全面進行校園環境消毒。 圖／康橋 提供
康橋國際學校已全面進行校園環境消毒。 圖／康橋 提供

開學後除了每天落實體溫量測外，在教學活動方面，開學後康橋學校將採取實體授課模式，各科課程在教室內、外進行時皆要求師生全程配戴口罩，向學生加強宣導戴好口罩、勤洗手和保持社交距離等各項防疫措施，當有發燒、急性呼吸道感染者也請大家當天在家自我健康管理並儘速就醫，此外學校的游泳課也將調整為陸上體適能課程。薛宏輝組長說，康橋各校區均設有防疫小組，並密集召開防疫準備會議，隨時根據疫情變化做不斷滾動修正的防疫政策。

此外，康橋也提升學生在校食用餐飲的防疫規劃，如使用校內飲水機僅供學生用自己的水壺裝水，禁止以口就飲並且定期消毒；採購學生用餐時的防疫隔板，禁止大家在吃飯時交談。而對於學生搭乘的交通車一搭乘狀況採取固定座位或落實上車實名制作業，出車前後都加強消毒清潔，尤其對學生經常接觸的物體部分更是著重加強。

學生搭乘的交通車也進行消毒。 圖／康橋 提供
學生搭乘的交通車也進行消毒。 圖／康橋 提供

康橋以防疫優先並將防疫作業準備就緒，嚴防疫情擴散的可能性。明日就是開學日，學校熱烈歡迎大家回到學校上課，也期能讓全校師生都能在一個安全的環境中專心、開心、放心學習。

相關新聞

推薦書單／跳水王子Tom Daley走過歧視、霸凌陰影 那些從東奧選手身上學會的事(下)

郭婞淳是一直被看好的金牌選手，無論是里約奧運抑或是東京奧運，她在賽前是備受矚目的金牌選手，殊不知甫出生就面臨體重過輕、臍帶繞頸驚險局面的她，會是臺灣舉重姿勢如跳舞般曼妙的女力士。在舉重場上，郭婞淳打扮摩登時髦，她自認舉重項目是力與美的合框，舉重靠的不是蠻力

全球第一！我國高中生選手獲地科奧林匹亞4金1銀

今年國際地球科學奧林匹亞競賽傳回捷報，我國5名選手在33國、199名參賽學生中，共獲4金1銀及國家團隊野外考察銀獎，與澳...

高市青年局開學補助學生社團辦線上活動 每案最高1萬元

9月1日起各級學校將陸續開學，為兼顧社團舉辦活動及防疫需求，高雄市青年局將針對高雄市大專院校、高中職社團或學生自治組織舉...

向世界說台灣 國際影音平台開播

「我們需要一個平台，向世界展現我們的多元面貌和成果、以及我們對國際社會作出貢獻的期盼。」台灣首個全英語國際影音串流平台「...

教甄停辦 偏遠學校還在找老師

「老師：您還會回來教我們嗎？我們會乖乖的。」明天開學，但受疫情影響，多個縣市今年教師甄試停辦，找不到老師的情形更嚴重，尤...

6點趕校車、22點補習班下課 補教哥揭台生詭異現象：過得好累

日前有網友提案「國中和高中生延後到校上課時間」，引發網路論戰，有人認為延後上課時間有助學生身心發展，也有人反對直言「作息時間都會跟著延後，學生反而更晚睡覺」。對此，一名曾從事補教業的網友分享台灣學生的一天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。