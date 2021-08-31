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填志願人數探低！考試分發留2732缺額 20校沒招滿

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年考試分發共3萬4569人完成填志願，是歷年最少。本報資料照片
今年考試分發共3萬4569人完成填志願，是歷年最少。本報資料照片

大學考試分發今天上午8時放榜https://udn.com/news/college），今年共3萬4569人完成填志願，是歷年最少；最後錄取3萬3869人，錄取率97.98％創歷史新高。各大學校系共開設3萬6327個招生名額，最後有20所學校沒招滿，留下2732個缺額是近4年最多，缺額率7.52％。

大學考試入學分發委員會統計，今年填志願人數比各大學校系釋出的招生總額（3萬6327名）還少，97、98、105和106也都出現登記人數比招生人數還多的狀況，結果錄取率大幅提高。今年錄取率97.98％再創新高，考分會執行秘書、成功大學教務長王育民推估，明年考生適用108課綱，考試方式變革，較多有意願重回大學的考生都選擇在今年重考。

考分會執行秘書、成功大學教務長王育民進一步說，最後有20所學校留下2732個缺額，包括國立台灣藝術大學、台南大學、屏東大學、台東大學和嘉義大學等校。缺額是4年來最多，且是去年的53倍。

按學群分，王育民說，缺額主要落在遊憩運動學群，留下401個缺額，占該學群總名額31.06％是最高，推估是此學群對應職業開放跨領域人士入行，學生不一定要在大學期間選讀相關科系；缺額率最低的是教育學群，僅缺3個名額，占0.26％。缺額總數最高的則是外語學群，共489個名額無人選讀。

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