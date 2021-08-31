推薦書單／和郭婞淳學堅毅、和莊智淵學不忘初心 那些從東奧選手身上學會的事(下)

郭婞淳是一直被看好的金牌選手，無論是里約奧運抑或是東京奧運，她在賽前是備受矚目的金牌選手，殊不知甫出生就面臨體重過輕、臍帶繞頸驚險局面的她，會是臺灣舉重姿勢如跳舞般曼妙的女力士。在舉重場上，郭婞淳打扮摩登時髦，她自認舉重項目是力與美的合框，舉重靠的不是蠻力，反而是優雅與力量協調。

曾因為家境困蹇、父母離異，她像折翼天使般徬徨過，但是體育圈的溫暖留住了她的身影，這裡的教練、同學都給她愛與希望，即便曾因嚴重受傷，一度萌發退出舉重場域，幸好一路有許多貴人扶持與協助，讓她學會與其哭喪著臉，不如用微笑來展現自己的自信與成就。

婞淳以挑戰自己的心態，果然成為第一位在東奧為台灣奪下金牌的「舉重女神」。

她石破天驚地一舉，舉出榮耀更舉出生命的奇蹟，她站在頒獎台上，耳際傳來國旗歌的音韻時，這一幕震撼無數臺灣子民的心。或許，自己辛苦過、跌倒過，舉重女神婞淳常常化身助人天使，默默行善，讓許多和她同樣遭受到命運擊打而無助的運動後輩，因為她的行善付出，而獲得雪中送炭的溫暖。一位仁美心善的舉重女神，不只讓全世界看見台灣神力女神堅毅不拔的精神，更屹立不搖地高舉屬於她的勝利桂冠，證明自己不向命運低頭的漂亮人生。

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▎高手的修煉，走向卓越之路

世界羽球球后戴資穎。特派記者余承翰／東京攝影

在2016年就位居世界羽球第一的球后戴資穎而言，她要學習的不是贏的套路，而是與失敗當朋友的坦然。曾在球場痛過的是輸球經驗，甚至被稱為「無冕后」，讓她用心理的強大素質面對質疑聲音，邁向高手的修練，小戴知道：人生中總是在不斷的嘗試之下前進著，好與壞都是成長過程。相信自己就能累積更多贏的本錢，成為世界級的卓越的球后。

這次資穎抵達東奧，所有的球迷就在期待她的賽程，每一場粉絲們都緊盯螢幕，享受小戴精湛的球技，看她常以迅雷不及掩耳的速度，就輕鬆結束比賽的俐落，讓所有人都大呼過癮。

大家對她奪冠的高度，讓小戴即便壓力爆棚、身體因過度練習而疲憊，甚至膝蓋早已是傷痕滿布，她依然一派輕鬆，從不讓球迷知道，高強度的訓練，讓她身心也承受頗大的負荷，但她明白：奧運金牌不只是為自己而戰，也是為台灣的榮耀而戰。因而，小戴在冠軍賽，幾次落後，又急起直追，永不放棄的拚搏精神，讓無數觀賽的台灣人民都淚灑當下。

面對逆局，小戴咬牙苦戰的態度，讓她堅持到最後一刻。當小戴說著：謝謝羽球讓我擁有了大家時，我的心底有驕傲也有些心疼，小戴在東奧的銀牌，反而是她羽球生涯贏得觀眾尊敬與掌聲的重要代表作。

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▎堅持到底，成功不必在我

網球一哥盧彥勳。特派記者余承翰／東京攝影

今年冬奧的掌旗官是網球一哥盧彥勳，歷經十多年，盧彥勳在無數網球場上奔馳拚搏，為的就是盡其在我，不留遺憾。網球是盧彥勳一生懸命，從未懷疑的摯愛職涯。但為何他曾在採訪時說出：願以20年職涯，換回爸爸在身邊。原來，盧彥勳人生最大的遺憾，就是17歲那年，代表國家出國比賽，父親因心肌梗塞驟逝，讓他趕不及見到父親的最後一面。

這個無法再見「一面」的心靈傷口，讓他每每想起，總是有著很大的失落與遺憾。這次東奧是他人生最後一場賽事，即便戰到最後一秒，仍無法打響勝利的號角，但是盧哥在網球場上的堅持與努力，卻是所有球迷心中的第一名。最令人難忘的是，在高雄氣爆事件，盧彥勳把自己球賽的獎金全數捐出，低調行善的彥勳，那份天生傻勁與慷慨解囊的身影，都深烙在球迷心底，無法磨滅。盧彥勳從沒忘己自己拿起球拍就會忘我的過去，即便要封拍了，他仍是那個「堅持到底，成功不必在我」的台灣網球英雄。

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▎孤獨原色，勇敢前進的力量

桌球教父莊智淵。特派記者余承翰／東京攝影

曾是世界桌球排名第三的「桌球教父」莊智淵，第五度前進奧運，就是想圓一個桌球家的夢。莊智淵總給人獨來獨往的孤狼形象，殊不知他可是對流浪狗關懷備至的超級大暖男。他從不羨慕別人身邊簇擁著人群，也不願在自己身上貼上桌球一哥的標籤，他總覺得低調努力，靠自己就能做的事，就不要額外地麻煩他人，智淵總是隻身就能把事情辦得很妥當。

雖然，智淵習慣與孤獨共處，但對於提攜桌球場的後輩，卻是不遺餘力。二十多年來，他始終與獎牌緣慳一面，這是英雄壯志未酬的唏噓與惆悵。這次，在桌球團體賽時，球迷卻看見莊智淵用著前輩的桌球魂，帶著林昀儒堅定地走向桌球的賽場。莊智淵從未忘記自己熱愛桌球的初心，他打的不是球而已，更是孤獨自持的原色，他總是帶著奮戰的運動家精神，打好打滿每一場球賽，因而贏得所有人的敬重與喜愛。

推薦書單：《不是我人脈廣，只是我對人好》、《造局者：思考框架的威力》

▎初生之犢，滑出世界金牌

西矢椛展現高超滑板技巧。(路透)

出生大阪府松原市的西矢椛，私底下就是天真可愛國中小女生的西矢椛，竟是創下日本在奧運比賽最年輕奪牌的紀錄保持人。認真研究，滑板文化起源地美國，還常被貼上負面標籤，但7歲的她，一接觸就愛上這個運動，爾後更是瘋狂地開始練習街式滑板。在父親的鼓勵與支持下，她和家人一起觀看影片，尋求新招、討論意見，哥哥更是她滑板的啟蒙陪伴者，而且兩人相互切磋，讓自己的技藝更精湛。她喜歡滑板這項運動的狂熱，已到了廢寢忘食的地步。在練習的過程，她認為高手的穩定度很重要，同時，抗壓性也要特強，因此，即便賽間有失誤，都要沉穩地面對，不到最後關頭，殊知鹿死誰手？憑藉初生之犢不畏虎的姿態，她不只會自己滑出金牌人生，也成為日本年輕最小就奪得第一的奧運選手。

推薦書單：《引導孩子說出內心話》、《再抱一下》

▎奪冠萌菜，被跳水耽誤的編織高手

英國跳水王子Tom Daley在替隊員加油的場邊，還專心打毛線，呆萌模樣讓粉絲都融化了。圖／摘自twitter

英國萌翻全球的「跳水王子」Tom Daley，疫情期間，靠著打毛線紓壓，甚至巧思大發地在IG專頁分享作品，協助公益募款。這次，飛往東京，在奪冠的過程中，他靠著秘密武器──打毛線熬過緊張的賽事。他不只在選手村織收納袋，也在坐在休息區，邊編織邊提升專注力，趁機舒緩肅殺的氣氛與忐忑的情緒。

鎂光燈總是拍到他冷靜淡定的態度，溫暖迷人的笑容，殊不知過去的Tom Daley，曾陷入痛苦又糾結的心情黑洞，他曾因性傾向而遭受言語的攻擊，周遭的霸凌。直到，他找對對自己的認同，期待用「愛」消弭人我的歧見，他放下心裡的傷，找回自信的人生，帶著一捆捆的毛線，織出自己的人生新頁，也同步為剛出爐的金牌織作「美袋」！

陽光大男孩走過前塵往事，邁向燦爛的新人生。Tom Daley的故事讓我們知道：每個人都值得擁有真情相伴的生活，奪冠萌菜用行動證明：我的專屬人生，只需要對自己負責。

推薦書單：《每道人生的坎，都是一道加分題》、《無法成為你期待的樣子，我不抱歉》

開學前，期待我們延續東奧熱血運動家精神的餘韻，帶著滿滿的希望與愛，開啟學習的新扉頁，讓自己成為願意為學習而戰，為人生勇敢前進的生命掌舵者。

當運動遇上閱讀，不只能讓我們大腦活絡以來，更能保持內在平靜與充實的能量，開展我們新學期的雋永樂章。

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