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高市青年局開學補助學生社團辦線上活動 每案最高1萬元

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市青年局曾辦理戲劇夏令營線上課程，吸引眾多學子參與，9月起將補助高市大專院校、高中職社團線上活動。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局曾辦理戲劇夏令營線上課程，吸引眾多學子參與，9月起將補助高市大專院校、高中職社團線上活動。圖／高雄市青年局提供

9月1日起各級學校將陸續開學，為兼顧社團舉辦活動及防疫需求，高雄市青年局將針對高雄市大專院校、高中職社團或學生自治組織舉辦各類線上活動，9月1日起受理補助申請，每案最高補助1萬元。歡迎有意辦理線上活動的大專院校、高中職社團或學生自治組織踴躍提出申請。

高雄市青年局長張以理表示，之前社團活動補助受到高雄青年學子的好評和回響，申請非常踴躍，5月3日前已受理157件申請案。包括高雄醫學大學學士後醫學系從事偏鄉醫療服務活動，高雄大學竹風弦語國樂社辦理三社聯合社團集訓暨成果發表等。但因5月以來受到疫情警戒影響，許多實體活動取消或延期辦理，為幫助青年於9月開學後持續培養學業以外的興趣與技能，青年局推出線上活動補助方案。

青年局指出，教育部最新指引學校辦理大型集會活動如開學典禮、周會或迎新活動等，仍應採線上方式辦理為原則，學校課程及活動只開放固定座位、固定成員的教學活動。目前二級警戒延長至9月6日，辦理實體活動之場地、人數及過程受到防疫規範限制，青年局因應疫情推出線上社團活動補助，讓學生社團可以持續辦理公共展演、公開競技、志願服務、培訓研習等各類型線上活動，補助設備租金、攝錄影費、講師講點費、文宣費及教材印刷費等常見項目，每案最高補助1萬元。

社團線上活動補助將於9月1日起受理申請，應於活動前20日提出申請，除親送青年局申請外，也可郵寄申請。請學子關注青年局官方臉書、Instagram（youth.kcg）或LINE帳號（@youth.kcg），洽詢電話07-7995678分機2341、2342青年局綜合規畫科。

青年 高雄市 疫情

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