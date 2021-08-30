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6點趕校車、22點補習班下課 補教哥揭台生詭異現象：過得好累

聯合新聞網 / 綜合報導
日前有民眾提案國高中學生延後上課，引發網路討論。圖／聯合報系資料照
日前有民眾提案國高中學生延後上課，引發網路討論。圖／聯合報系資料照

日前有網友提案「國中和高中生延後到校上課時間」，引發網路論戰，有人認為延後上課時間有助學生身心發展，也有人反對直言「作息時間都會跟著延後，學生反而更晚睡覺」。對此，一名曾從事補教業的網友分享台灣學生的一天，力挺提案內容。

原PO在PTT發文透露，之前他在補習班工作時，看到國中生一天過得「有夠累」，很多人6點就要起床搭校車，如果搭公車還要更早起，「通勤三四十分鐘，甚至一小時的我都遇過」。而且有些私立國中的放學時間也不準時，「表定四點放學，但私立國中根本沒管你，基本都上到五點」。

可怕的是，學生放學後沒得休息要「繼續趕場」，原PO表示，以補習班學生來說，「從學校搭公車來補習班差不多晚上六點，有時來不及買飯吃只好在補習班訂便當，接著一口氣上三小時的補習班課程，能夠回家的時候都晚上九點、九點半了」。

不僅如此，有些學生還問問題問到晚上十點多，接著家長再把學生接回家，還有人家長沒來接送，只能趕末班公車，趕不上就請補習班老師幫忙載回家，這些學生回家已經深夜11點了，隔天6點還要起床。

原PO感嘆地說，「這是10幾歲學生該有的生活嗎？後來看得越多學生，真心覺得學校和補習班就是在養成奴隸，真的是做不下去就離職了。所以說要縮短學生在學校的時間，本肥宅根本舉雙手雙腳贊成」。

貼文曝光後，引發許多網友共鳴「這是我人生最痛苦的一段時間，毫無意義」、「這篇給推，我就是私立國中的，那時候一學期有四次月考，每三個禮拜要準備一次考試壓力超大」、「然後上課睡覺補眠，惡性循環」、「真的慘，而且以前學習效率很差」。

補習 PTT

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