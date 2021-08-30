15天薪資也要省？部分學校8月15日聘師 恐違教師法

今年多場教師甄試因疫情延後辦理，新學期雖於8月1日展開，但教甄8月中旬才放榜。代理教師工會揭露，有些代理教師好不容易正取並到新學校報到，卻遭8月15日才起聘的待遇，8月1日到15日間也面臨身分轉換尷尬期。

全國高中以下代理教師逾2萬人，往往肩負一校之中最吃重的教學和行政工作。今年教甄期程被疫情打亂，有些代理教師最近才考取正式教師，卻發現聘約上描述8月15日起聘，而不是110學年的第一天（8月1日）。有人向校方爭取權益，卻遭言語霸凌。

全國教師工會總聯合會對此提醒教育部與各縣市政府，正式專任教師甄試結果無論何時確定，聘期都應該從學年度的第一天（8月1日）開始，才能符合教師法規定。

代理教師工會也說，此事凸顯代理教師一年聘期未滿12個月的問題，呼籲政府要求各校提供一年12個月的薪水給教師。

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