影／因應開學環境整備 南投這支消毒車隊超可愛

開學在即，南投縣埔里鎮公所為校園防疫做準備，但因全鎮僅2輛消毒車，恐無法趕在後天之前完成全鎮校區清消，當地大坪頂農民得知後，放下手邊忙碌農務工作，今天出動可愛小巧的自走式噴霧車協助消毒作業，共同為防疫努力。

埔里公所指出，清潔隊消毒車僅有2輛，先前就曾因車輛及人力吃緊，難以迅速消毒全鎮33里，清消作業面臨困境，當地合成里長陳信順等人得知後號召大坪頂地區農民出動近30輛自走式噴霧車組成農機車隊，全力協助完成全鎮大消毒。

埔里鎮長廖志城說，大坪頂是國內重要蔬果區，每個農戶幾乎都有購置自走式噴霧車，用來照料果園作物，而這種噴霧車裝填漂白水後，1人就能駕駛操作噴灑，車身輕巧，除能深入巷弄，也能在校園1樓走廊穿梭自如，真是防疫清消利器。

而高中以下學校將於後天開學，對於校園防疫仍嚴正看待，因此排定鎮內高中、國中、國小各級校區環境大消毒，但同樣面對消毒車不足的問題，鎮長廖志城為此再次請託大坪頂農機隊，雖碰上大坪頂地區蔬果農忙期，農民今仍鼎力相助。

廖表示，近期氣候穩定正值農忙期，農民很忙碌，農機車輛也多得用在農務上，但經陳信順里長及合成社區發展協會蔡明煌理事長號召，這隻超小巧可愛的農機噴霧車隊今就仍熱心出動13輛協助校園消毒，真的令公所及校方感謝又感動。

公所則表示，今天的校園清消作業不僅針對校內遊具、操場、梯間、走廊等環境，就連校外周邊公共區域也同步消毒，就是希望透過全面性的消毒作業，能緩解家長對孩子即將回到校園的擔憂，也讓學生能安心求學，降低群聚感染風險。 開學在即，南投埔里大坪頂農機隊今出動可愛小巧的自走式噴霧車協助校園消毒作業。圖／埔里鎮公所提供 開學在即，南投埔里大坪頂農機隊今出動可愛小巧的自走式噴霧車協助校園消毒作業。圖／埔里鎮公所提供

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