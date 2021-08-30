影／因應開學環境整備 南投這支消毒車隊超可愛
開學在即，南投縣埔里鎮公所為校園防疫做準備，但因全鎮僅2輛消毒車，恐無法趕在後天之前完成全鎮校區清消，當地大坪頂農民得知後，放下手邊忙碌農務工作，今天出動可愛小巧的自走式噴霧車協助消毒作業，共同為防疫努力。
埔里公所指出，清潔隊消毒車僅有2輛，先前就曾因車輛及人力吃緊，難以迅速消毒全鎮33里，清消作業面臨困境，當地合成里長陳信順等人得知後號召大坪頂地區農民出動近30輛自走式噴霧車組成農機車隊，全力協助完成全鎮大消毒。
埔里鎮長廖志城說，大坪頂是國內重要蔬果區，每個農戶幾乎都有購置自走式噴霧車，用來照料果園作物，而這種噴霧車裝填漂白水後，1人就能駕駛操作噴灑，車身輕巧，除能深入巷弄，也能在校園1樓走廊穿梭自如，真是防疫清消利器。
而高中以下學校將於後天開學，對於校園防疫仍嚴正看待，因此排定鎮內高中、國中、國小各級校區環境大消毒，但同樣面對消毒車不足的問題，鎮長廖志城為此再次請託大坪頂農機隊，雖碰上大坪頂地區蔬果農忙期，農民今仍鼎力相助。
廖表示，近期氣候穩定正值農忙期，農民很忙碌，農機車輛也多得用在農務上，但經陳信順里長及合成社區發展協會蔡明煌理事長號召，這隻超小巧可愛的農機噴霧車隊今就仍熱心出動13輛協助校園消毒，真的令公所及校方感謝又感動。
公所則表示，今天的校園清消作業不僅針對校內遊具、操場、梯間、走廊等環境，就連校外周邊公共區域也同步消毒，就是希望透過全面性的消毒作業，能緩解家長對孩子即將回到校園的擔憂，也讓學生能安心求學，降低群聚感染風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言