馬祖閩東語納入課程 教材編寫從生活出發

馬祖閩東語111學年度將納入中小學本土語言課程，繼民國92年後再次重編閩東語教材，馬祖教育工作者投入編寫，將生活對話放進課本，也盼地方塑造更多母語生存空間。

「我們平常說的話，居然變成國家語言」東莒國小校長劉碧雲道出同世代馬祖人的心情。劉碧雲說，閩東語成為瀕臨絕種語言，讓我們心裡失落，但危機就是轉機，馬祖閩東語納入課程，可能是馬祖語言復興最後機會，透過議題發聲受重視，語言重要性才會存在。

劉碧雲表示，語言跟文化有關，母語是身分認同，讓人有尊榮感才能不斷傳承，過去馬祖人移民到台灣，因口音怕被歧視，調查許多家長不願教下一代說馬祖話。但她以「我說母語我驕傲」鼓動地方，希望提倡母語跟文化認同機會，並加入教材編纂行列。

為了讓語言學習在生活中運用，新編教材改版加入「對話」，以聽、說能力引領學習，如劉碧雲將觀光客買傳統美食的情節發想為課程，改變過去教材老舊，不符合多元社會、地方文化等問題，納入風燈、剪紙、漁業採集等主題貼近生活。

劉碧雲認為，課本只是輔助，情境對話可以延伸學習。因為過去長輩不跟小孩說方言，學生缺乏語言環境運用，教材太難也與生活脫節，因此課程首要讓孩子建立使用母語習慣，生活趣味性與可運用程度就很重要。

劉碧雲說，引進專業資源簡化音標，幫助學習，因為母語基因就是音標，有助學習者解構發音，貼近真正母語讀音。她比喻，語言若是純正化石，音標試著拼湊出恐龍本來樣貌，未來課本也會用注重音標，幫助學生、學習者學習。

在課程之外，更重要的是將母語教室延伸至生活。劉碧雲認為，發展兒少母語書籍、音樂、影片，甚至本土語言卡通、母語藝文比賽、母語友善商家、觀光景點附註母語等方法，可塑造更多母語生存空間，希望透過多元形式表現語言創意活力。

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