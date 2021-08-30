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補習班防疫收納學生大減 嘉市國小開辦課後照顧班
中央疫情防疫指引要求補習班容留人數，以教室面積除以2.25平方公尺，導致不少業者能收的學生數量近乎減半，嘉市府教育處指出，國小將開辦的課後照顧班，各校已事先調查，9月1日開學當天就啟動，學童在校園留到6點多，協助雙薪家庭。
教育處指出，課後照顧班費用便宜，弱勢可補助負擔費用，但並非與民爭利，考量補習班為防疫能容納學生數量下降，避免學生放學無處去，才出面緩衝。
教育處強調，國小的課後照顧班預計先開辦1個學期，日前就開放意願調查，所以9月1日開學日就能啟動，不只是教師盯著寫作業，也會安排課程，例如北園國小課程有「AI機器人」、「羽球班」、「造型氣球DIY」、「藝起來做」等。
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