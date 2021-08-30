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管樂班個人帳篷「防疫蛹室」避免飛沫 學生:可待1小時

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市南興國中校方用透明帳篷，當管樂班學生練習使用的「防疫蛹室」。記者林伯驊／攝影
嘉市南興國中校方用透明帳篷，當管樂班學生練習使用的「防疫蛹室」。記者林伯驊／攝影

高中以下9月1日開學，嘉義市統一採購2萬4500片透明隔板，配給公私立各國中、小，將教導學生清潔，永續使用，且公立國中小各教室安裝「新風換氣系統」，市長黃敏惠今天赴南興國中視察防疫，校方展出透明帳篷「防疫蛹室」，管樂班學生入內練習，避免飛沫噴濺。

南興國中校長柯博議解釋，管樂吹奏比賽都暫停，但不能停止練習，原本想用隔簾、隔板，因無法完全阻隔飛沫，改採買露營用的帳篷，內附小電風扇、酒精，今年管樂班課程主題「勇士巴萊」，才取名防疫蛹室。

今校方擺2個帳篷在穿堂，吹奏低音號、小號的學生分別進入，拉上拉鍊後示範吹奏，內部放譜架、椅子加上樂器，空間不至於擁擠，練習完自行用酒精擦拭；密不透風是否會熱？吹小號的學生說，未來帳篷在冷氣教室內，有信心可撐超過1小時，且一堂課45分鐘就會休息10分鐘，不擔心太熱。

教育處長林立生講解，市府編預算採購公立國中小每間教室加裝新風換氣系統，室內PM2.5濃度過高就會啟動、嘉市家長協會向民間募集捐贈2萬4500片透明隔板，已配發各國中小；針對沒接種疫苗或打完未超過14天，也買4775劑發給各校，還會加購3000劑。

市府研擬假設1名師生確診，全班停課14天，2人確診則全校停課14天，衛生局副局長廖育瑋說，若18歲以下學生需要隔離，家裡無法1人1室，要去集中檢疫所或防疫旅館，可有1名家長陪同，學校多人要篩檢或去檢疫所，也會協請交通處派遊覽車接送。

中央規畫12歲至18歲可施打BNT疫苗，廖育瑋說，未來疫苗到貨後，會到國、高中學校替學生施打，國小部分也有2009年次的12歲小六生，再視如何施打。

嘉市其餘校園防疫規畫，校園開放時間每天上午6點30分到7點20分、下午5點到6點，其餘校園區域及設施不開放，校外教學活動要獲7成以上家長同意才可辦理。

市長黃敏惠今天頒感謝狀給保證責任的嘉全果菜生產合作社、嘉市家長協會等單位捐贈用餐隔板，黃敏惠說，從5月中旬開始疫情一波波挑戰，開學要做最好準備，也要謝謝家長願意配合，健全環境讓教育回歸常態。

「防疫蛹室」使用後學生會立即清消。記者林伯驊／攝影
「防疫蛹室」使用後學生會立即清消。記者林伯驊／攝影
嘉市南興國中校長柯博議解說校園防疫措施。記者林伯驊／攝影
嘉市南興國中校長柯博議解說校園防疫措施。記者林伯驊／攝影
「防疫蛹室」讓管樂班學生在內練習，避免飛沫噴濺。記者林伯驊／攝影
「防疫蛹室」讓管樂班學生在內練習，避免飛沫噴濺。記者林伯驊／攝影
高中以下9月1日開學，嘉義市政府今公布防疫指引。記者林伯驊／攝影
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嘉市家長協會募資捐贈，統一採購透明隔板給各公私立國中小。記者林伯驊／攝影
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學生認為「防疫蛹室」內不會太熱。記者林伯驊／攝影
學生認為「防疫蛹室」內不會太熱。記者林伯驊／攝影
嘉市公立國中小各教室安裝「新風換氣系統」。記者林伯驊／攝影
嘉市公立國中小各教室安裝「新風換氣系統」。記者林伯驊／攝影
嘉市長黃敏惠（前排中）今天視察校園防疫措施。記者林伯驊／攝影
嘉市長黃敏惠（前排中）今天視察校園防疫措施。記者林伯驊／攝影
嘉市長黃敏惠（前排左）今天視察校園防疫措施。記者林伯驊／攝影
嘉市長黃敏惠（前排左）今天視察校園防疫措施。記者林伯驊／攝影

疫苗 黃敏惠 酒精

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