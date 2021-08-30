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視察國小防疫 侯友宜：開學時隔板、快篩劑全到位

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜。記者李成蔭／攝影

實體開學在即，新北市長侯友宜表示，接下來開學備課與備戰防疫要同時進行，市府投入9500萬相關防疫物資，尤其隔板及快篩劑一定全部到位，現在教師的疫苗施打率也達96%，市府一定將校園安全把關做好，守護孩子安心上課。

侯友宜今到板橋江翠國小視察校園防疫情形，包含學生入校動線規劃、健康中心防疫物資、環境整備狀況等，而校方也陸續於開學前完成環境清消，貼妥飲水機標語，配置好洗手台肥皂、洗手乳等，以嚴謹方式落實防疫，並暫時不開放校園場地及相關租借。

侯友宜說明，面對馬上到來的開學，學校這幾天全面備戰、防疫優先，要讓孩子們能安心來上課，所以市府投入近9500萬購買物資，包含紅外線熱像儀、耳溫槍、消毒水、口罩等，尤其隔板一定全部到位。

侯友宜強調，新北各級學校教師施打率已達96%，若有少部分教師因身體因素還未施打，也能到新北33個社區篩站篩檢，同時市府也準備5萬4000劑快篩試劑供師生使用，以備有狀況發生時立即篩檢。

侯友宜也以系統連結8間教室同步視訊串聯，進行線上會議幫備課教師們加油打氣。他表示，疫情使小一新生家長們無法陪同小孩，不過他特別跟教師們叮嚀要以愛心、耐心跟細心輔導小孩，畢竟小孩剛到陌生的校園難免會有多種狀況，而教師也會與家長建構Line群組，隨時用科技的方式讓家長了解小孩在校情形，請家長放心。

另外，昨日三峽家族群聚案中有幾位學生，侯友宜指出，現在幾位個案CT值都超過30以上，相對沒有傳播力，且都在居家隔離中，擴大匡列及採檢目前2324人也都為陰性，應該是沒有太大問題，市府對校園防疫安全一定是嚴格把關。

新北市長侯友宜強調，開學時隔板一定全部到位。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜強調，開學時隔板一定全部到位。圖／新北市新聞局提供
新北板橋江翠國小。記者李成蔭／攝影
新北板橋江翠國小。記者李成蔭／攝影
侯友宜也以系統連結8間教室同步視訊串聯，進行線上會議幫備課教師們加油打氣。圖／新北市新聞局提供
侯友宜也以系統連結8間教室同步視訊串聯，進行線上會議幫備課教師們加油打氣。圖／新北市新聞局提供

侯友宜 疫情

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