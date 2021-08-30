竹市公幼、非營利大增450名額 小一新生市府送跳繩

新竹市公立及非營利幼兒園將釋出第三期招生名額，即日起開放報名，市府指出，目前有一百多個名額將開放給鄰近年滿3足歲至5歲幼兒。市長林智堅說，為減輕家長負擔，竹市逐步增加優良平價公共化教保資源，這學期公立及非營利幼兒園名額共已增450名，預計至2023年可增加1712個名額，也可跨學區、跨縣市、跨國籍入園，歡迎家長手刀報名。

另外，今年因疫情許多孩子只能待在家，運動成為一件奢侈的事，為迎接35所公私立小學共5928名「小一新鮮人」開學，市府準備了「活力跳繩」作為開學見面禮，林智堅日前也穿上小學制服與國小生一起互動玩跳繩。

教育處表示，這次釋出第三期招生名額的公立幼兒園包括新竹幼兒園、北門附幼、東門附幼、南隘附幼、竹蓮附幼、內湖附幼及港南附幼；非營利幼兒園則是福林及建華，各園所缺額及登記方式請於學前教育網查詢（http://kids.hc.edu.tw/ischool/public/news_view/show.php?nid=169），若登記人數超過應收名額時，採抽籤方式決定。

今年8月竹市公立幼兒園及非營利幼兒園大增450個招生名額，北門國小附設幼兒園增設2班、東門國小附設幼兒園增設2班、關東國小附設幼兒園增設1班、高峰非營利幼兒園增設2班、關埔非營利幼兒園新設4班，華德福非營利幼兒園新設4班。

教育處指出，市府啟動開學防疫三部曲「打疫苗、補用品、停課高標準」，目前高中職以下（含幼兒園）正式教師在開學14天前疫苗施打率達99.2%，全體教職員（含行政、警衛廚工等）也超過97%；市府也提前為全市56所中小學添購6萬6000份防疫隔板，中午用餐免煩惱；另採高標準停課措施，若學校有1人確診全校即停課14天，讓孩子安心、家長放心返回校園。 今年因疫情許多孩子只能待在家，運動成為一件奢侈的事，為迎接35所公私立小學共5928名「小一新鮮人」開學，市府準備了「活力跳繩」作為開學見面禮。圖／新竹市政府提供 林智堅日前也穿上小學制服與國小生一起互動玩跳繩。圖／新竹市政府提供

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