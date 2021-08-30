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大專開學後80人以上課採遠距 「混成教學」成新常態

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
成功大學預估，雜揉線上與線下教學的「混成教學」將是新常態，預計9月15日展開線上教學演練。圖／成功大學提供
成功大學預估，雜揉線上與線下教學的「混成教學」將是新常態，預計9月15日展開線上教學演練。圖／成功大學提供

大專校院將於中秋節前後開學，教育部預計今年9月初視疫情狀況，發布110學年大專開學指引，擬按中央流行疫情指揮中心規定的室內可容納人數上限，要求80人以上室內大班課程續採遠距教學，其餘則可回歸實體。大專師生都不是公費疫苗施打對象，教育部不會禁止各校提供快篩和PCR資源，但不得強制學生篩檢。

大學校園內的大班課程多，成功大學預估，雜揉線上與線下教學的「混成教學」將是新常態，預計9月15日展開線上教學演練，包括分析FB直播利弊、google meet如何使用、介紹學校添購Microsoft Teams軟體，並說明Webex線上會議室軟體等，提升教師教學技能。

學生團體Z星球近日調查2456名大專生並發表全台首份遠距學習調查結果（https://reurl.cc/9re2k8），指出今年5月中旬全面停課不停學後，超過千名學生認為「老師不熟悉視訊軟體」是影響學習成效的主因，其次是「老師未因應遠距教學調整課程內容」。

根據調查，一名長庚科技大學學生表示，他的老師沒調整麥克風音量和位置，全班學生聽不清楚，降低學習意願。一名輔英科技大學學生說，老師從頭到尾講了3小時，未關心學生有沒有聽懂，學生也無法透過雙向互動工具與老師溝通。學生透過調查反應，他們長期盯著螢幕，感到眼睛疲勞。

調查指出，各校採遠距教學後，部分課程改用出席率當成評分依據，雖然師生都簡便、輕鬆，但大學生認為這樣不公平；若能改採繳交書面報告等方式，較能驗證學習成效。

有些課程則在期末考時舉行線上筆試，但一名嘉義大學學生指出，他的考試沒預留學生上網上傳試卷的時間，學生須自己從作答時間內扣除，建議拉長考試時間。

79.5％受訪學生認為，每天省去通勤時間後，他們開始懂得自主規畫和運用學習時間。如今又將開學，有學生支持「單向講授」類型課程從今以後繼續採遠距教學，除節省通車時間，也能重新看錄影帶複習；但涉及實作的專業課程，還是實體課程效果較佳。

遠距教學 教育部 疫情

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