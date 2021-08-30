早療資源哪裡找？全國教保網增學前特教專區

教育部表示，為使學前教育資訊更完整，近日於全國教保資訊網新增「學前特教專區」，分為學前特教計畫及相關法規、幼兒／家長資源區、教保服務人員提升專業知能資源區、幼兒園資源區、政府特殊教育資源區等5類資訊。

教育部國教署表示，政府執行「學前特殊教育推動計畫」第四期五年計畫，持續提升學前特殊教育的服務量能，並推動早期療育，相關資訊都整合於全國教保資訊網「學前特殊教育專區」。

國教署說明，專區提供最新的學前特殊教育相關計畫、法規及資源等資訊，家有學前階段幼兒的家長可以從幼兒／家長資源區瞭解早期療育及學前身心障礙學生的鑑定、優先入園、輔導及就學補助等相關資訊。

國教署提到，如想進一步詢問學前特殊教育相關協助，也可在網站上查到各縣（市）諮詢、申訴服務或據點服務的管道；此外，專區也提供教保服務人員進修及研習管道等資訊，幼兒園也可在此了解政府提供的學前特教支持服務及補助措施。

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