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教部擬開放各高中職收港澳生 最快8月底公告方案

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部規畫111學年起開放各高中職招收港澳生，最快今年8月底公告相關方案。本報資料照片
教育部規畫111學年起開放各高中職招收港澳生，最快今年8月底公告相關方案。本報資料照片

我國開放各大專校院招收港澳生，高中階段港澳生只能讀新北市華僑高中。教育部統計，去年台灣各級學校僑生、港澳生人數達2萬8805人，7年內增9成，有意來台就學的華人變多。為擴大生源，據傳教育部最快今年8月底公告相關方案，111學年（明年9月）起開放各高中職招收港澳生。

為吸引更多港澳生來台讀高中，教育部今年初預告修正「香港、澳門居民來台就學辦法」，擬開放沒有台灣合法居留身分的港澳生，以就學名義來台讀書。另開放國內各公私立高中職收港澳生，不再侷限於華僑高中。

草案公告，由於港澳高中生未成年，又不見得與家長一同來台，將開放高中校長或董事長、董事擔任港澳生的在台監護人，行使在台期間的監護權。

私立高中職教育事業協會理事長、莊敬高職董事長王傳亮表示樂見其成，我國高中階段技職教育品質勝過鄰國、美國，有吸引力。政府目前只開放只開放越南、馬來西亞等東南亞7國僑生來台讀書，港澳生來台只能讀華僑高中，校方發現僑生來台求學情況日益踴躍，許多人選擇餐飲科、表演藝術科就讀。

目前唯一收港澳高中生的華僑高中校長鄭文洋指出，僑中現有零星港生，沒有澳門生。近期香港政治動盪，確實有港生詢問來台讀高中的可能性。若修法通過，頂尖高中也加入招生行列，有望增加生源。港澳與台灣學制不同，僑中目前按港澳生原本就讀的中學年段，安排來台銜接合適的年級，沒有太大的銜接問題。

不過，建國中學校長徐建國表示，即便修法通過，建中目前暫不考慮招收港澳生，理由是校內一般生都無法完全跟上課業進度，若招收學習環境不同的港澳生，恐增加他們壓力，對他們不見得有利。

另有高中教師說，未成年學生的監護責任繁重，草案規畫由高中校長或董事長、董事擔任港澳生的在台監護人，若來台學生數量增加，學校主管恐分身乏術，難落實監護權。

教育部 未成年

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