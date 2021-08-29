林志玲獻聲「台北酷課雲」 錄製課程引導青少年情緒

台北市政府教育局與林志玲創辦的財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會合作，共同在「台北酷課雲」推出「我的情緒我做主 做陽光自信青少年」情緒管理課程。教育局表示，課程中搭配志玲姊姊獻聲錄製的正向冥想放鬆的音檔，讓學生適度的放鬆心情讓身體緊繃的肌肉獲得放鬆。

教育局表示，志玲姊姊親自錄製的課程引言，課程中搭配志玲姊姊獻聲錄製的正向冥想放鬆的音檔，讓學生適度的放鬆心情讓身體緊繃的肌肉獲得放鬆。調適防疫期間因停止到校及遠距學習衍生的人際疏離與情緒困擾，及家長居家工作期間尚須分神照顧孩子，所產生的焦慮或親子相處摩擦等壓力。

教育局表示，「我的情緒我做主 做陽光自信青少年」線上課程分為小學版及中學版；面對疫情影響生活的變化，引導小學生掌握情緒、學習識別自身和他人情緒的方法，鼓勵通過健康的人際關係中，應對生活與學習。

而中學版課程可以讓青少年的發掘自己的存在意義與價值，由教師引導他們形成健康積極的自我意識進而了解自己並學會反映內心的真實反映，練習管理情緒的能力。

教育局表示，停課期間至今，北市共計248校使用「台北酷課雲」，外縣市則有96所夥伴學校上網使用，此外更有12萬名新用戶註冊加入酷課大家族。此外，為了確保回校學生安全，環保局預計在明天完成北市307所公私立高中職、國中小學及公立幼兒園的校園周邊環境、校內戶外公共空間及設施消毒。

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