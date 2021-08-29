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大樹環繞穿透設計採光佳 香山公托9月招生

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市長林智堅推動一區一公托政策，今宣布「香山區公共托育家園」已完工，地點位於內湖國小校園內。圖／新竹市政府提供
市長林智堅推動一區一公托政策，今宣布「香山區公共托育家園」已完工，地點位於內湖國小校園內。圖／新竹市政府提供

新竹市生育率高，過去卻無公托資源，市長林智堅推動一區一公托政策，今宣布「香山區公共托育家園」已完工，地點位於內湖國小校園內，周邊有多棵大樹、綠蔭環繞，空間採穿透設計，採光極佳，還有為嬰幼兒量身打造的軟質地墊、小型遊具與新竹動物園動物們的造型學習牆，兼顧孩子安全與趣味性。托預計9月招生，以1:3師生比收托12名2個月至2歲嬰幼兒。

香山區公共托育家園預計9月公告招生資訊及辦理說明會，10月正式收托，托育時間週一至週五上午7點半至下午5點半，入托後免註冊費，每月收費為1萬2000元，若家長所得稅率低於20%，符合準公共化補助，每月可再獲4000元補助。

林智堅說，他推動「一區一公托」政策盼提升家長育兒資源，市府積極尋找可利用空間，適逢內湖國小幼兒園搬入新大樓，便將原樓層變改造成為「香山區公共托育家園」，公托可與校園共享綠蔭美景，一樓外就有大草皮，可供孩童探索。

市府繼去年在南勢社會福利館成立北區公共托育家園後，今年香山區公共托育家園即將招生。東區公共托嬰中心則借用國防部世紀鑫城社區一樓空間，規畫兩層樓的公托，預計明年啟用。

香山公托由出身新竹的建築師鍾喬鈞設計，整體空間規畫以暖黃色系營造溫馨居家風，一樓牆面以米果做為裝飾，並貼心增設嬰兒推車停放處；樓梯也特別增設親子雙把手，讓大人、小孩上下樓時都扶著適合高度把手，二樓規畫家長接送區，家長接送不需進入公托家園內。

家園內採通透設計，讓室外綠意延伸至室內，搭配木質家具，其中還有新竹動物園明星動物造型學習牆，讓幼兒可抓握練習、塗鴉。備餐區與嬰幼兒活動區間採用玻璃與矮牆區隔，兼顧托育人員360度照護視野，同時也隔絕不同空間氣味交雜。幼兒活動區及睡眠區寬闊，並鋪設6毫米厚的軟質地墊，避免幼兒學步、爬行遊戲時不易碰撞或受傷，全面照顧嬰幼兒的安全及成長發展需求 。

社會處指出，香山區公共托育家園收托條件為嬰幼兒須設籍竹市、父母（或監護人）一方於報名登記日向前推算連續設籍竹市滿6個月以上者。收托序位以弱勢家庭（含低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭）為優先，名額為總收托人數之三分之一。

香山公托由出身新竹的建築師鍾喬鈞設計，整體空間規畫以暖黃色系營造溫馨居家風。圖／新竹市政府提供
香山公托由出身新竹的建築師鍾喬鈞設計，整體空間規畫以暖黃色系營造溫馨居家風。圖／新竹市政府提供
香山公托由出身新竹的建築師鍾喬鈞設計，整體空間規畫以暖黃色系營造溫馨居家風。圖／新竹市政府提供
香山公托由出身新竹的建築師鍾喬鈞設計，整體空間規畫以暖黃色系營造溫馨居家風。圖／新竹市政府提供
「香山區公共托育家園」已完工，有為嬰幼兒量身打造的軟質地墊、小型遊具與新竹動物園動物們的造型學習牆。圖／新竹市政府提供
「香山區公共托育家園」已完工，有為嬰幼兒量身打造的軟質地墊、小型遊具與新竹動物園動物們的造型學習牆。圖／新竹市政府提供

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