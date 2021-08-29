快訊

高雄岡山移工訂購雞肉乾疑混入豬肉 確定驗出非洲豬瘟

游泳／帕運處女秀 年僅18歲陳亮達400公尺自由式游進決賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快開學 北市環保局8/30前完成校園大消毒

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市環保局表示，預計8月30日開學前，將完成全部校園防疫消毒作業。圖／北市環保局提供
北市環保局表示，預計8月30日開學前，將完成全部校園防疫消毒作業。圖／北市環保局提供

本周三就要開學，台北市環保局為確保北市師生在新學期上課健康安全，環保局開學前一周，已陸續針對公私立高中職、國中小學及公立幼兒園共307所學校周邊環境，及校內戶外公共空間與設施進行環境消毒，統計至今天，已完成9成學校，共275間的校園環境消毒作業。

北市環保局表示，預計8月30日開學前，將完成全部校園防疫消毒作業，以減輕學校開學前病毒傳播風險，維護校園開放空間環境衛生。

環保局表示，以防疫需求安排消毒重點工作，噴藥範圍包含各學校校門口家長接送區、校園周邊公共環境及校內戶外公共空間與設施，例如校內運動場、遊具、洗手檯、廁所等。

消毒前由校方配合淨空噴藥區域，管制人員進出以維護安全，再由環保局防疫消毒人員噴灑稀釋漂白水消滅可能病毒，維護師生健康安全。

環保局呼籲，學生於公共區域活動時，務必配戴口罩和保持社交距離，並做好勤洗手等個人衛生防護，使用過後的廢棄口罩應確實丟入垃圾桶中，維護校園安心、安全的學習環境。

北市環保局表示，預計8月30日開學前，將完成全部校園防疫消毒作業。圖／北市環保局提供
北市環保局表示，預計8月30日開學前，將完成全部校園防疫消毒作業。圖／北市環保局提供
北市環保局表示，統計至今天，已完成9成學校，共275間的校園環境消毒作業。圖/北市環保局提供
北市環保局表示，統計至今天，已完成9成學校，共275間的校園環境消毒作業。圖/北市環保局提供

北市 口罩

延伸閱讀

正國會發聯合聲明 籲讓大學生、研究生開學前打疫苗

影／將開學 清水警拍宣導影片提醒學童交通安全及防疫

開學前最後假日 景點爆久違人潮

防廚餘成非洲豬瘟破口 南市暫不以廚餘養豬

相關新聞

防停課「學習滑坡」 開學考試檢測學力

本周三即將開學，為因應停課期間的「學習滑坡」現象，雙北等多個縣市，一開學就將舉行隨堂診斷測驗，大考中心也將針對高三生辦理...

加入準公共不到一個月 已有幼兒園準備退出

新冠肺炎疫情風暴，這學期有許多私立幼兒園申請為準公共幼兒園，領取政府補助，度過難關。不過，現在疫情趨緩，家長回公司上班，...

領完補助 有私幼擬退「準公共」

受到疫情影響，這學期有許多私立幼兒園申請為準公共幼兒園，領取政府補助，以度過難關，不過隨著疫情趨緩，如今卻傳出有部分才剛...

「額外付費」 準公共幼園亂象多

準公共化幼兒園上路以來，屢傳出有幼兒園「多收費」的情況，引發家長不滿。有家長指出，明明學費最高不得超過三千五百元，但學校...

快開學 北市環保局8/30前完成校園大消毒

本周三就要開學，台北市環保局為確保北市師生在新學期上課健康安全，環保局開學前一周，已陸續針對公私立高中職、國中小學及公立...

我跨越，我OK：400多位校長、教師進行跨國跨科課程設計

當世界教育新趨勢襲來，身為教師的我們如何面對？狄更斯雙城記名言：「這是最好的時代，這是最壞的時代」，全球化社會強調「跨」和「快」，教育現場又該如何因應？將知識轉化成帶著走的能力與態度，甚至是解決問題的智慧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。