聽新聞
test
0:00 / 0:00
快開學 北市環保局8/30前完成校園大消毒
本周三就要開學，台北市環保局為確保北市師生在新學期上課健康安全，環保局開學前一周，已陸續針對公私立高中職、國中小學及公立幼兒園共307所學校周邊環境，及校內戶外公共空間與設施進行環境消毒，統計至今天，已完成9成學校，共275間的校園環境消毒作業。
北市環保局表示，預計8月30日開學前，將完成全部校園防疫消毒作業，以減輕學校開學前病毒傳播風險，維護校園開放空間環境衛生。
環保局表示，以防疫需求安排消毒重點工作，噴藥範圍包含各學校校門口家長接送區、校園周邊公共環境及校內戶外公共空間與設施，例如校內運動場、遊具、洗手檯、廁所等。
消毒前由校方配合淨空噴藥區域，管制人員進出以維護安全，再由環保局防疫消毒人員噴灑稀釋漂白水消滅可能病毒，維護師生健康安全。
環保局呼籲，學生於公共區域活動時，務必配戴口罩和保持社交距離，並做好勤洗手等個人衛生防護，使用過後的廢棄口罩應確實丟入垃圾桶中，維護校園安心、安全的學習環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言