快開學 北市環保局8/30前完成校園大消毒

當世界教育新趨勢襲來，身為教師的我們如何面對？狄更斯雙城記名言：「這是最好的時代，這是最壞的時代」，全球化社會強調「跨」和「快」，教育現場又該如何因應？將知識轉化成帶著走的能力與態度，甚至是解決問題的智慧

2021-08-29 08:04