因應開學 新北公布6措施、明天406所學校消毒完成

新北今天0確診，因應下周三正式開學，新北市長侯友宜表示，8月29日會完成406所學校消毒工作，針對開學也有六項措施，包含全面實體授課、新生入學專人引導、防疫假不列出缺勤紀錄、學習診斷、班班可視訊、宿舍低度活動，開學前也會到各校抽查，讓學生開學後安心就學。

侯友宜表示，學校要做好全面清消，是現階段很重要工作，8月29日會完成406所學校消毒工作，不論公私立校園的校內開放空間跟學校周邊環境，環保局結合學校已在做消毒，目前已完成352所學校消毒。

侯友宜表示，除了消毒以外，還要做實體的開學落實防疫相關事項準備，包含一、全面實體授課；二、各校新生入校安排專人引導、分批安心入班；三、生病不到校，防疫假不列出缺勤紀錄；四、學習診斷、即時輔導、有效銜接；五、班班可視訊，線上資訊全到位；六、宿舍低度活動，進出嚴格管制。

教育局補充，針對小一及幼兒園新生，因應家長不入校，開學時由學校安排專人引導、分批入班，本學年度開學實體授課，課程必須採「固定座位」、「固定成員」實施，並落實課堂點名，且全程佩戴口罩，授課教師也要調整課程目標、教學內容與評量方式，並落實各項防疫措施。

在學生學習暖身部分，第一周由教師進行隨堂診斷測驗，檢視學生停止到校上課期間課程進度的學習狀況，並針對學習弱點進行輔導，讓學生能有效銜接新的課程上無落差。如果家長有防疫需求，可幫孩子申請防疫假，在家進行同步或非同步線上課程，其假別不列入出缺勤紀錄。

教育局表示，目前已建置完成每班皆有無線網路、教師平板及桌上型電腦，之後將再增購7000個視訊鏡頭、4935個平板立架，讓未來班班可視訊，老師運用於實體教材或線上課程，搭配新北市親師生平台「停課不停學」專區，各式線上教學工具的懶人包、教學影片及教科書商線上資源等，設計不同型態的線上教學模式，照顧每一個孩子的學習需求。

不僅如此，針對有提供住宿的學校，為防範二級警戒期間疫情擴散，學校宿舍基於務實照顧及低度活動精神，於住宿區域定期清潔消毒，並減少共處區域及交流活動，同時將嚴格管制宿舍門禁，強化住宿期間生活輔導。 因應下周三正式開學，新北市長侯友宜表示，8月29日會完成406所學校消毒工作。記者江婉儀／攝影 教育局表示，目前已建置完成每班皆有無線網路、教師平板及桌上型電腦，。圖／新北市教育局提供 新北市長侯友宜表示，不論公私立校園的校內開放空間跟學校周邊環境，環保局結合學校已在做消毒，目前已完成352所學校消毒。圖／新北市教育局提供 因應下周三正式開學，新北市教育局公告六項措施。圖／新北市教育局提供

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