南市教師組織改選 不忘風火護權益初心

台南市教育產業工會及台南市教師會昨晚選出新任正副理事長，理事長東區崇明國小老師陳葦芸，副理事長為五王附幼陳韻如、麻豆國中凃良汶、南大附聰陳杉吉，監事會召集人為中華醫事科技大學副教授黃煥彰。陳葦芸強調，未來將匯集更多基層教師的聲音，讓教育穩健發展。

新任理事長陳葦芸表示，南市教師組織歷經許又仁、趙政派、陳杉吉、侯俊良等多位理事長的經營，以「團結、專業、權益、福利」為基礎，一步一腳印奠定基礎，無論是爭取國中1班2.2師、未休假加班費請領天數由3天到11天再到13天、爭取班班有冷氣、停課不停學期間的校園爭議事件處理、取消幼兒園教保員考績設限、反對幼兒園裝設監視器、提供會員福利優惠，都獲得教師的肯定與信任，未來將持續為南市教育努力，穩健發展。

陳葦芸指南市教師組織近年來推動教師專業發展不遺餘力，無論是藝術教育、資訊教育、教師專業發展支持系統等，都是教師組織發展重點，今年適逢台南市教育產業工會成立10周年，為紀錄教師組織推動學習共同體的歷程，跨縣市邀請多位參與推動學習共同體的教師，將推動與實踐過程集結成冊發行，將在10月上市，期待讓更多人看見教師組織的專業力。

她感謝過去投入南市教師組織運作的理監事、幹部的無怨無悔的付出，才會讓教師組織有目前的基礎。未來，面對教育改革的變動、教育政策的修訂，如何提昇教師專業、維護教師權益、爭取行政減量、強化教師參與政策擬定能力等，不只需要團隊夥伴貢獻心力，也必須與各教育團體、教育單位對話與合作，更重要的是需要會員教師的支持，匯集更多基層教師的聲音。

陳葦芸強調，學校教師會與工會支會是教師組織運作的基礎，強化學校基層運作，才能成為教師組織最堅強的後盾。她期許更多老師加入，更期待每位會員1年至少挪出3天參與活動，認識組織，壯大組織。

商品推薦