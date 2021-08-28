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南市教師組織改選 不忘風火護權益初心

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育產業工會與台南市教師會近年來推動教師專業發展不遺餘力，讓教育更穩健發展。圖／本報資料照片
台南市教育產業工會與台南市教師會近年來推動教師專業發展不遺餘力，讓教育更穩健發展。圖／本報資料照片

台南市教育產業工會及台南市教師會昨晚選出新任正副理事長，理事長東區崇明國小老師陳葦芸，副理事長為五王附幼陳韻如、麻豆國中凃良汶、南大附聰陳杉吉，監事會召集人為中華醫事科技大學副教授黃煥彰。陳葦芸強調，未來將匯集更多基層教師的聲音，讓教育穩健發展。

新任理事長陳葦芸表示，南市教師組織歷經許又仁、趙政派、陳杉吉、侯俊良等多位理事長的經營，以「團結、專業、權益、福利」為基礎，一步一腳印奠定基礎，無論是爭取國中1班2.2師、未休假加班費請領天數由3天到11天再到13天、爭取班班有冷氣、停課不停學期間的校園爭議事件處理、取消幼兒園教保員考績設限、反對幼兒園裝設監視器、提供會員福利優惠，都獲得教師的肯定與信任，未來將持續為南市教育努力，穩健發展。

陳葦芸指南市教師組織近年來推動教師專業發展不遺餘力，無論是藝術教育、資訊教育、教師專業發展支持系統等，都是教師組織發展重點，今年適逢台南市教育產業工會成立10周年，為紀錄教師組織推動學習共同體的歷程，跨縣市邀請多位參與推動學習共同體的教師，將推動與實踐過程集結成冊發行，將在10月上市，期待讓更多人看見教師組織的專業力。

她感謝過去投入南市教師組織運作的理監事、幹部的無怨無悔的付出，才會讓教師組織有目前的基礎。未來，面對教育改革的變動、教育政策的修訂，如何提昇教師專業、維護教師權益、爭取行政減量、強化教師參與政策擬定能力等，不只需要團隊夥伴貢獻心力，也必須與各教育團體、教育單位對話與合作，更重要的是需要會員教師的支持，匯集更多基層教師的聲音。

陳葦芸強調，學校教師會與工會支會是教師組織運作的基礎，強化學校基層運作，才能成為教師組織最堅強的後盾。她期許更多老師加入，更期待每位會員1年至少挪出3天參與活動，認識組織，壯大組織。

幼兒園 加班費 監視器

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