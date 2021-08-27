龍崎牛埔惡地登錄為自然保留區 多年來努力成真

台南市政府已公告龍崎牛埔惡地地質公園、自然保留區，公告結束，後續經營、管理就可啟動。文化局、觀旅局已針對導覽解說員展開培訓，台南社大將著力在自然保留區的守護，持續進行觀察與紀錄，成為入校教導學生的教材。上月間連續大雨，社大志工更把握機會，觀察大雨對泥岩惡地造成的影響，為守護自然保留區做好準備。

台南市龍崎區牛埔居民、環保團體多年來反歐欣在退輔會龍崎工廠設置事業廢棄物處理場，以及推動將牛埔泥岩惡地畫設為地質公園及自然保留區。市府除了不同意歐欣在此設置事業廢棄物處理場外，已在上月底公告龍崎牛埔惡地地質公園及自然保留區，面積共280餘公頃，其中自然保留區約149公頃。

農業局表示，公告滿30日就會送農委會林務局備查，其中地質公園部分，等林務局補助經費下來就會輔導地方社團經營管理；而自然保留區部分將製作保育計畫書進行維護。林務局日前已將龍崎牛埔惡地自然保留區，登在自然保育網。

台南社區大學主任林冠州指出，未公告前原計畫與南關社大合作，培訓地質公園導覽解說員，但目前文化局、觀旅局都已著手培訓，社大將著眼在自然保留區的觀察、紀錄與守護。台南社大已連續5年投入牛埔惡地的生態觀察與紀錄，上月底大雨，志工也深入觀察豪大雨對泥岩地形造成的影響，建立很詳盡的資料。

林冠州說，開學後將邀請專家學者討論自然保護區的守護問題，台南社大也會開鳥類普查、昆蟲調查以及和地質生態相關的課程，培訓更多志工來守護這塊泥岩惡地。研究員晁瑞光表示，除了守護也會著力在教育上，針對國小到大學不同年齡層學生設計不同的教材與觀察路線，了解生態之美並向下扎根。 台南社大志工上月底大雨，到龍崎牛埔惡地觀察豪大雨對年岩惡地的影響。圖／台南社大提供

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