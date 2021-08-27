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桃園教育局送小一新生開學禮 貼紙、集點讓親子互動多

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市教育局提早宣布要送給小一新生的開學禮物內容。記者鄭國樑／攝影
桃園市教育局提早宣布要送給小一新生的開學禮物內容。記者鄭國樑／攝影

桃園市教育局今年特別為小一新生準備「家庭教育開學禮」，長庚國小承辦，壽山高中廣告設計科學生創作設計家庭人物，以家人間的溫馨小語繪製成貼紙，搭配愛家行動集點活動，促進家人間陪伴互動，緩和小一新生入學的緊張情緒。

教育局長林明裕表示，每位小一新生可以獲得「愛的家加油家庭教育宣導貼紙」、「愛家行動集點卡」及墊板各1份，鼓勵家長與孩子共同進行愛家行動，透過家長給予孩子擁抱，陪伴孩子聊天及共同完成任務的歷程中，讓孩子學習做家事、對家長表達感謝等具體行動，增進親子之間的互動，創造家庭的溫馨時刻及美好回憶，完成所有愛家行動集點後即可向學校兌換小禮物墊板1份。

后厝國小呂琬倩主任表示，今年小一家庭教育新生禮很不錯，家長和小朋友可以透過集點卡和貼紙多一點具體的正向互動行為，對增進親子關係有很大的助益。

另外，教育部也送給小一新生與幼兒園大班生家庭「我和我的孩子」低年級、幼兒篇親職教育手冊開學禮袋，針對家長可能面對的親職課題，透過簡單易懂的說明，讓家長能輕鬆快速地學習親職知能及技巧。

林明裕說明，桃園是6都人口最年輕的城市，鼓勵生育、減輕育兒負擔，致力增加平價且優質的公立或非營利等公共化幼兒園，並以家庭生活圈的概念規畫設置。升直轄市以後，104至110學年度已設置公共化幼兒園94園327班，提供9283個名額，光9月1日開學的110新學年度就增設43班，提供1141個名額，包括公立7校新設幼兒園、13校附幼及1市立幼兒園增班，合計新增24班641個名額；非營利幼兒園部分，新開辦北青園、國強園及大和園等3園，增加19班500個名額，滿足幼生就學需求減輕年輕家庭負擔。

桃園小一新生9月1日開學當天可以收到教育局準備的開學禮，有許多美麗的貼紙。記者鄭國樑／攝影
桃園小一新生9月1日開學當天可以收到教育局準備的開學禮，有許多美麗的貼紙。記者鄭國樑／攝影

幼兒園 桃園

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