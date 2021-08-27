竹市家長會長協會捐二手平板 助弱勢學子求學不斷線

新竹市家長會長協會有感偏遠學校孩子資源不足，近日一口氣募集16台二手平板電腦，今天分別捐贈給香山區富禮國中與內湖國中使用，希望弱勢學生學習，不因數位落差而中斷，校長也回贈感謝狀，感謝協會送暖，也會告訴孩子受人點滴要惜福。

新竹市家長會長協會集結許多現任、卸任家長會長參與，目標站在家長角色上，努力將家庭與學校教育結合，創造良善的親師溝通平台與管道，由於今年爆發本土疫情，學生的學習環境從校園轉變到家中，全面採線上教學，欠缺設備的孩子學習不易。

鄭秀鳳說，國中階段的學習面臨升學，更需要有好的環境與設備，但今年疫情衝擊大，弱勢學童別說買手機、電腦，可能連三餐都不繼，協會決定募集二手平板電腦，並請工程師協助整理，今天捐贈平板幾乎9成新，也一併發放弱勢優秀學生獎助學金。

鄭秀鳳今天帶著多名會員接連到富禮國中與內湖國中捐贈平板電腦，希望讓學生學習不斷線，富禮國中校長涂靜娟說，富禮是郊區的學校，弱勢學生比例相對高，不比都市區的孩子資源豐富，遑論擁有手機，很感謝協會捐助，將有助於孩子線上學習。

涂靜娟也提到，今年5月因為本土疫情爆發，中央宣布停課不停學的消息來的緊急，雖然課程都早有準備，「軟體沒問題」，但對弱勢家庭而言，沒網路沒設備問題很大，當時借用學校平板給學生，但學生家裡沒網路，也感謝市府協助提供無線網卡幫忙。 新竹市家長會長協會有感偏遠學校孩子資源不足，近日一口氣募集16台二手平板電腦，今天捐贈給香山區富禮國中與內湖國中使用，第一站先到富禮國中捐贈。記者張裕珍／攝影

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