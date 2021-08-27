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紙本弄丟也不怕 大專畢業證書「上鏈」數位化

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
文化大學畢業證書數位化，把證書轉為無從竄改、偽造的QR Code。圖／文化大學提供
文化大學畢業證書數位化，把證書轉為無從竄改、偽造的QR Code。圖／文化大學提供

新冠肺炎疫情催生出數位畢業證書，教育部高教司7月宣布，已啟動「全國大專院校數位證書系統」計畫，從成功大學開始辦理，預計110學年全國至少15所大專院校發行數位畢業證書。文化大學率先宣布創私校第一例，已為畢業證書「上鏈」，把證書轉為無從竄改、偽造的QR Code，放進行動載具隨身帶著走。

文大表示已與新創公司「圖靈鏈」合作，今年應屆7000名博碩學士應屆畢業生都能體驗該公司的國際標準化證書系統，申請到數位畢業證書。

文化大學教務長方元沂說，文大是學生人數眾多的學校，如今以區塊鏈技術將畢業證書「上鏈」，不只是數位轉型的宣示，更是服務效能的提升，讓學生和行政端都能靠數位化，縮短等待和處理流程的時間。學校今年9月先服務應屆畢業生，未來也會提供校友數化畢業證書服務。

教育部指出，「大專院校數位證書試辦計畫」主要分為兩大面向，在發證方面，提供各合作大專院校「發證系統安裝包」，協助建立各學校內部流程並串接畢業生資料後，讓學校快速發展符合規範的數位學位證書系統。

執行此計畫的成大解釋，數位學位證書技術採用SHA-256雜湊函數，建立各大專院校學位證書數位指紋，並搭配HashChain雜湊鏈技術，可完整追蹤實務上的紙本證書發證歷程。

第二，在驗證方面，教育部指出，將由架設於教育部的數位證書驗證網站（dcert.moe.gov.tw）進行各校數位證書的驗證，符合行政院「資訊安全責任等級分級辦法」及教育部「委外辦理或補助建置維運伺服主機及應用系統網站資通安全及個人資料保護管理要點」相關規範，確保資訊安全和數位證書真實性。

教育部表示，未來將逐步擴大我國大專院校畢業生數位學位證書在畢業、升學、就業、企業查證及未來出國求學等應用，以減少查驗證程序、繁複手續及避免假證書的出現。

教育部 文化大學 新冠肺炎

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