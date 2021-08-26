北市教育局名義遭冒用辦比賽 民眾付款繳費才知受騙

網路活動「第三屆台灣國際大學生年度藝術獎」掛名由北市教育局主辦，但教育局今澄清未曾舉辦該活動，教育局表示，懷疑是中國所架設，又無法透過網站上的資訊聯絡到任何相關人士，因此將發文給警察局請求協助，並提醒已付款繳費的民眾，儘快洽詢警政機關。

教育局表示，經查該活動網站(https://www.twartaward.taipei/)掛名由教育局及「台北藝術發展協會」為主辦單位，惟經查證，教育局未曾舉辦該活動，亦未與該協會有任何接洽。

教育局指出，因為這個網站資安有疑慮，會被市政府防火牆擋下，且上頭有簡體字，懷疑是中國所架設，又無法透過網站上的資訊聯絡到任何相關人士，因此將發文給警察局請求協助。

教育局表示，該協會宣稱曾於110年8月1日舉辦該活動啟動儀式，教育局表示並未參與，且無「台北市政府教育局新聞傳播中心主任」編制，「王東爾」也非所屬員工，該協會所附報名簡章及繳費資訊非教育局授權，若民眾已報名或註冊繳費，請儘快洽詢警政機關，有相關疑慮可利用內政部警政署165反詐騙諮詢專線查證。

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